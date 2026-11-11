به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم سینمایی «ترس از اشک‌های واقعی» به کارگردانی امیراحمد قزوینی و تهیه‌کنندگی آزاده صمدی، از ۲۴ آبان به صورت اختصاصی در سینما آنلاین فیلم‌نت در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

در خلاصه داستان این فیلم محصول ۱۴۰۲ آمده است: ابراهیم بازیگر نقش هملت پس از مرگ پدرش از بازیگری ناامید شده است و تصمیم می‌گیرد همه چیز را رها کند و به زادگاه خود بازگردد تا تلاش کند معنا را به زندگی و کارش بازگرداند.

این فیلم سال گذشته در سینما روی پرده رفته بود.

اسماعیل گرجی، پادینا کیانی، آریا میر رکنی، پردیس حسامی، جواد فارغ‌زاده، ستاره توانگر، اختر اولیایی، حامد آرامی، کیمیا قائمی، جواد شاکری، اصغر باروتکوب زاده، علی مزیدی، مهدی معزی و بهنام بشارت از بازیگران این فیلم هستند.

عوامل فیلم عبارتند از نویسندگان: محمد کریم پور، امیراحمد قزوینی، مدیر فیلمبرداری: رامین راستجو، مدیر صدابرداری: مجتبی زارع، طراح گریم: مهلا محسنی، طراح صحنه: سجاد دهقان، طراح لباس: نوشین صفی یاری، لیلا مولانژاد، تدوین: محمد کریم پور، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، سارا احترامی، عکاس: محمد فلاح، دستیار و برنامه ریز: هادی آقابزرگی، مدیر تولید: حامد آرامی، صداگذار: ندا محسنی، موسیقی: صبا ندایی، طراح پوستر: سیامک پورجبار، گرافیست: بهناز بهرامی، مشاور تهیه کننده: منوچهر شاهسواری، جانشین تهیه کننده: هادی دهقان، تیزر: محمد کریم پور.

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