واریز بخشی از مطالبات مالباختگان «گلیم و گبه»

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه اعلام کرد که مبلغ ۳۸ میلیارد تومان مشتمل بر ۳۹ درصد اصل سپرده اولیه مالباختگان با کسر وجوهی که در مدت فعالیت محکوم علیه تحت عنوان سود دریافت کردهاند، امروز سه شنبه مورخ ۲۲\۸\۹۷ به حساب مالباختگان نزد بانک ملی واریز شده و از بامداد روز چهارشنبه مورخ ۲۳\۸\۹۷ توسط صاحبان حساب قابل برداشت خواهد بود.
مالباختگان میتوانند به منظور اطلاع از رقم واریزی یا برداشت از طریق دستگاههای خودپرداز یا مراجعه به شعب بانک ملی اقدام کنند.
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه تاکید دارد افرادی که بر اساس فرمول پرداخت اعلام شده بیش از ۳۹ درصد اصل سپرده اولیه خویش را دریافت کردهاند در این مرحله به آنها پرداختی صورت نمیپذیرد.
همچنین افرادی که به نحوه محاسبه سپرده و سود اعتراض یا اشکالی دارند با در دست داشتن اسناد مثبت ادعا به تدریج ازشنبه آینده به شعبه نهم اجرای احکام واقع در کوچه ثبت مراجعه کنند.
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