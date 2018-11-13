مدال آوران موجب تقویت غرور ملی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین عصر سه شنبه درمراسم تجلیل از مدال آوران رقابتهای جهانی و آسیایی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: رسیدن به جایگاه قهرمانی در ورزش بسیار سخت و طاقت فرساست و باید سالها زحمت کشید تا به نتیجه رسید.

وی افزود:حضور در اردوهای طولانی مدت، دوری از خانواده و تحمل برنامه های اردویی کار هر کسی نیست و نباید تصور کرد مدالهای رنگارنگ یک شبه بدست می اید.

زاهدی تصریح کرد: بسیاری از قهرمانان از دیدن خانواده خود برای مدتها محروم هستند و شرایط زندگی عادی را ندارند لذا باید بدانیم کسب مدال و حفظ جایگاه قهرمانی بسیار سخت و سنگین است.

استاندار قزوین یادآورشد: در کنار کسب مدال که برای ما اهمیت زیادی دارد شما کار بزرگ دیگری را نیز رقم می زنید و موجب افزایش غرور ملی در مردم می شوید که بسیار ارزشمند است.

وی تصریح کرد: یک ملت با مدال های شما احساس غرور می کند و می توانید الگو شده و به نشاط و شادی جامعه هم کمک کنید و موجب وحدت و انسجام ملی شوید.

زاهدی گفت: خوشبختانه با حضور جناب آقای علایی مقدم شاهد تحول خوبی در ورزش استان هستیم و این جوانگرایی در تشویق ورزشکاران هم موثر بوده و توانسته زمینه کسب مدال های بیشتری را در عرصه های جهانی و آسیایی برای ورزشکاران استان رقم بزند.

استاندار بیان کرد: در استان قزوین در بخش بانوان و مردان استعدادهای زیادی وجود دارد که اگر همه آنها شناسایی شود می تواند جایگاه استان را ارتقاء دهد.

زاهدی اضافه کرد: هر استانی یک استعداد خاصی در ورزش دارد که باید تلاش کنید آن را شناسایی کرده و تقویت کنید و در این عرصه قزوین ظرفیت های بسیار خوبی در ورزش های رزمی، قایقرانی و سایر رشته ها دارد که نیازمند حمایت جدی است.

وی گفت:درقزوین در رشته های مدال آور سرمایه گذاری کنیدتا بتوان نسبت به شکوفایی استعدادها اقدام کرده و زمینه کسب مدالهای بیشتری را مهیا کرد.

در این مراسم از بهمن عسگری دارنده مدال طلای مسابقات کاراته رقابتهای جهانی در رشته انفرادی، علی آسیابری دارنده مدال طلا در رشته تیمی کاراته، میلاد علیپور دارنده مدال نقره در آسیا، محدثه حسن پور و نگار صادقی مدال اوران مسابقات آسیایی قایقرانی و مهدیه ریاضی مربی تیم قایقرانی تجلیل شد.

در این مراسم داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، عباس علایی مقدم مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین، بابایی رئیس هئیت کاراته استان و حسن نائبی معاون ورزش بانوان استان نیز حضور داشتند.