۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۴۵

مراسم تجلیل از قهرمانان پارالمپیکی با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد

مراسم تجلیل از قهرمانان پارالمپیکی با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد

آئین تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران رشته‌های پارالمپیکی، نابینایان و ناشنوایان با حضور رئیس جمهور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران رشته‌های پارالمپیکی، نابینایان و ناشنوایان عصر امروز شنبه دوم اسفند با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور آغاز شد.

در این مراسم که با حضور رییس‌جمهور برگزار شد از ۴۸۹ قهرمان و مدال‌آور رشته‌های پارا، نابیانیان و ناشنوایان که در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در میادین بین‌المللی برای ایران موفق به کسب مدال شدند تجلیل به عمل آمد.

این برای نخستین بار است که به منظور ارج نهادن به افتخارآفرینی قهرمانان رشته‌های پارا، مراسم تجلیل این مدال‌آوران بصورت جداگانه برگزار می‌شود.

