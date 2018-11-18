به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گروه هتلهای هما دارای ۵ هتل ۵ ستاره است که در شهرهای مشهد (۲ هتل)، تهران، شیراز و بندرعباس (هرکدام یک هتل) پذیرای مهمان داخلی و خارجی است. این مجموعه که یکی از قدیمیترین مجموعههای هتلداری در ایران است، در حال حاضر با ۹۵۰ اتاق و حدود ۱۰۰۰ پرسنل اداره میشود.
در این رابطه اصغر خیامیان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل گروه هتلهای هما در گفتگو با خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز، ضمن بررسی اقدامها و اهداف این مجموعه برای بهبود هرچه بهتر خدمات در عرصه پذیرایی از مهمانان داخلی و خارجی، در مورد مشکلات موجود در صنعت هتلداری و راههای برون رفت از آنها، به بیان مطالب مختلفی پرداخت که در زیر آنها را میخواهید خواند:
بازسازی آبرومندانه و مزیتهای رقابتی
خیامیان در ابتدا در خصوص اقدامهای مهم صورت گرفته برای بازسازی و نوسازی برخی از این هتلها، گفت: هتل شماره یک مشهد که به هتل احمدآباد معروف است، به تازگی و به شکلی آبرومندانهای بازسازی شده و شرایط بسیار مطلوبی را بدست آورده است. همچنین ۴ طبقه از هتل تهران و بخشی از طبقات هتل بندرعباس هم در برنامههای بازسازی و تجهیز قرار گرفت؛ آنهم در شرایطی که فعالیت آنها تعطیل نشد و کمترین مشکلی برای مهمانان داخلی و خارجی پیش نیامد.
وی با اشاره به اینکه بهخاطر استفاده فراوان، باید هتلها در زمانهای مختلف بازسازی و مورد مرمت قرار بگیرند زیرا مهمانان داخلی و خارجی خصوصا توریستها کوچکترین نکات منفی را منعکس میکنند، اضافه کرد: از دیگر استراتژیهای کلان ما، توسعه هتلها در شهرهای مختلف است. در این راستا زمینی را در اصفهان برای ساخت هتل کلنگ زدیم اما مشکلاتی برای آن بوجود آمد که درحال رفع آن هستیم تا هرچه زودتر پروژه ساخت آن آغاز شود. همچنین طرح توجیهی ساخت یک هتل در همدان هم آماده شده که بزودی اقدامهای لازم در این زمینه هم شروع میشود.
سبد کامل مجموعه برای ارائه خدمات به همه اقشار
مدیرعامل گروه هتلهای هما همچنین با بیان اینکه درحال مذاکره با یک مجموعه هستیم تا در جزیرههای کیش و قشم نیز دو هتل جدید به داشتههای گروه اضافه شود، افزود: مجموعه هما یکی از زیر مجموعههای هلدینگ گردشگری تامین (هگتا) است که ۵۰ درصد سهام شرکت ایرانگردی و جهانگردی (دارای هتلهای ۴ و ۳ ستاره) و مجموعه رفاه گستر (دارای هتلهای ۳ و ۲ ستاره) را دراختیار دارد که باعث میشود سبدمان در دارا بودن هتلهای ۲ ستاره تا پنج ستاره کامل بوده و بتوانیم خدمات مورد نظر را به مسافران در هر قشری ارائه دهیم.
وی با تاکید بر اینکه برای ساخت هتل باید اصل مهم دارا بودن لوکیشن، لوکیشن و لوکیشن را در نظر گرفت، در مورد مزیت رقابتی هتلهای این شرکت نسبت به سایر هتلها اینگونه اظهارنظر کرد: برند شرکت، مهمترین مزیتهای رقابتی ماست. ضمن اینکه برخلاف سایر هتلهای ۵ ستاره، هر یک از هتلهای ۵ ستاره هما دارای یک باغ زیبا در مجموعه خود هستند که شرایط بسیار بهتری را برای اقامت مسافران فراهم میکنند.
کاهش اشغال ظرفیت هتلها نسبت به سال ۱۳۹۶
خیامیان در بخش دیگری از صحبتهایش، با بیان اینکه در ایران پتانسیل ساخت هتلهای مختلف وجود دارد، تاکید کرد: ساخت هتل و هتلداری بیزینس جالب اما پردرسری است خصوصا در سالهای اخیر که دورنمای نامشخصی مقابلمان قرار گرفته است زیرا در یک مقطع درخواست مسافران به شدت افزایش یافته و در مقطع دیگر به شدت کاهش مییابد. البته در چند ماه اخیر و بهخاطر نوسانات ارزی، رشد مهمانان عراقی خصوصا در هتلهایمان در شهر مشهد افزایش یافته اما در شهرهای دیگر، شاهد کاهش سفرهای داخلی و مسافران خارجی هستیم.
وی در ادامه به کاهش ضریب اشغال هتلها در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ خبر داد و افزود: متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ صنعت هتلداری، ارائه آمارهای غیر شفافی است که از سوی برخی مدیران و نهادها ارائه میشود. مطمئنا اگر آمارهای صحیح حضور مسافران و گردشگران داخلی و خارجی تنها از سوی جامعه هتلداران ارائه شود، در نهایت به سود همگی اعضا بوده زیرا اگر آمارها در این حوزه شفاف و دقیق باشد، سیاستگذاریها بعدی به نحوی خواهد بود که برای این جامعه مثمر ثمر خواهد شد.
نیاز به تبلیغات بینالمللی
مدیرعامل گروه هتلهای هما نداشتن تبلیغات مناسب در خارج از کشور را از دیگر مشکلات صنعت هتلداری برشمرد و افزود: متاسفانه باوری غلط و اشتباه در خارج از کشور شایع شده که در ایران امنیت وجود ندارد. مطمئنا وقتی عامل عدم امنیت وجود نداشته باشد، عامل قیمت نمیتواند نقش تعیین کنندهای در سفر توریستهای خارجی ایفا کند و درصورتیکه عامل امنیت وجود داشته باشد، میتوان در مورد بحث تعیین نرخ و قیمتگذاری در سفرهای مسافران بینالمللی صحبت کرد. امروزه کشور ترکیه در زمینه تبلیغات بینالمللی درخصوص اماکن تفریحی و اقامتی کشورش تبلیغات بسیار زیادی انجام میدهد و توانسته در جذب توریستهای بینالمللی و درآمدزایی در عرصه گردشگری به موفقیتهای بزرگی دست یابد.
وی صنعتهای توریسم و هتلداری را صنعتهای بسیار حساس دانست و خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی از یکسو توریستها تفکر غلطی در خصوص وضعیت داخلی کشورمان از بعد امنیتی و بعد مسائل تفریحی و اقامتی دارند و از سوی دیگر سرمایهگذار خارجی نمیتواند ریسک کرده و در کشورمان در زمینه ساخت هتل سرمایهگذاری کند و بعد نگران باشد که بهخاطر برخی مشکلات مجبور به ترک ایران شود، درحالیکه پولش را تبدیل به خاک و سیمان کرده و نمیتواند آن را با خود ببرد.
خیامیان در ادامه تصریح کرد: البته وقتی تبلیغات بینالمللی در خصوص وضعیت امنیت کامل و اماکن تفریحی و اقامتی داخل ایران بهخوبی صورت گیرد، شرایط برای جذب توریست و افزایش درآمد در بخش گردشگری بهمراتب بهتر خواهد شد. بهطور مثال چند سال پیش مدیران یکی از بزرگترین هتلهای زنجیرهای ژاپنی به کشورمان سفر کردند و در این بازدید یکی از مدیرانش با صراحت اعلام کرد تصور ذهنیاش از تهران، شهری مانند دهلی بوده که ظاهری نامناسب داشته و مردم فقیر در کنار خیابان زندگی میکنند اما وقتی وضعیت تهران را از نزدیک مشاهده کرده، نگاهش به شرایط کشورمان کاملا تغییر کرد و اصلا باورش نمیشد که ایران چنین شهرهای امن و زیبایی دارد.
معظلی به نام تعرفه ریالی
وی در بخش دیگری از گفتگویش با خبرگزاری مهر، در پاسخ به این پرسش که برای مقابله با مشکلات حاصله از تحریمهای آمریکا و تاثیرات منفی نوسان نرخ ارز چه برنامهها و تدابیری دارید؟، اظهار کرد: نرخ ارز باید برای هتلداران و صنعت گردشگری یک فرصت باشد اما متاسفانه بخشنامه سازمان میراث فرهنگی در دولت نهم که در زمان رحیم مشایی و توسط ملکزاده عرضه و هتلها موظف شدند که تعرفه ریالی داشته باشند، درحالیکه پیش از آن هم تعرفه ارزی و هم تعرفه ریالی داشتیم. این تصمیم با مخالفت بسیاری از سوی جامعه هتلداران روبرو شد ولی متاسفانه در نهایت این تصمیم غیرکارشناسانه، اجرایی شد.
مدیرعامل گروه هتلهای هما با بیان اینکه در آن مقطع زمانی، موافقت شد نرخ ریالی بالاتر برده تا تفاوت تسهیل ارز جبران شود، افزود: وقتی با هتلداران صحبت کنید، متوجه میشوید آنها نمیتوانند در طول سال طبق تعرفه اعلام شده از سوی اتحادیه اتاقهای خود را به مسافران ارائه دهند بلکه میانگین نرخ فروش هتلها بسیار پائینتر از نرخی است که مجوز دارند؛ پس افزایش نرخ ارز هم کمکی به هتلداران نکرد. ضمن اینکه در زمانهایی مانند امروز، تفاوت بین نرخ ارز و نرخ ریالی بسیار شد؛ یعنی اتاقی در هتل ما اگر شبی ۶۵۰ هزار تومان هم قیمتگذاری شود، یعنی ارزش آن ۴۰ دلار بوده که بسیار پائین است. در نهایت این تفاوت نرخ، نصیب آژانسداران میشود نه هتلداران زیرا بر اساس ارز قیمت داده و مسافر میگیرند.
منافع مشترک هتلداران و آژانسداران
وی با بیان اینکه تا هتلی نباشد، آژانسهای مسافرتی نمیتوانند در جذب توریست و گردشگر موفق باشند، ادامه داد: هتلدار و آژانسدار، لازم و ملزوم همدیگر هستند، پس منفعت هتل، منفعت آژانس را هم در پی خواهد داشت. اینکه در چنین وضعیتی، آژانسدار زیادهخواهی کرده و تمام منفعت را برای خود بخواهد، باعث ضرر و زیان هتلدار بوده و باعث کاهش کیفیت خدمات هتلها و محلهای اقامتی میشود که هرچند در کوتاه مدت به سود آژانسداران میشود اما در مجموع به ضرر خواهد شد.
خیامیان صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به افزایش کالاهای مصرفی داخلی، نمیتوانیم نرخ ریالی اتاقها را بهخاطر پائین بودن درصد اشغال، افزایش دهیم زیرا دیگر کشش داخلی وجود ندارد ولی میتوانیم این مشکل را با دریافت ارز از خارجیها تامین کرد اما امروزه بهخاطر قانون مصوب شده، این راهکار هم قابلیت اجرایی ندارد. در نهایت مجور میشویم هزینهها را کاهش دهیم که با توجه به اینکه ۶۰ درصد هزینههای یک هتل ۵ ستاره نیروی انسانی اسست، پس مجبوریم تعدیل نیرو داشته یا اضافه کاری آنها را کاهش دهیم که قطعا تبعات و آسیبهای اجتماعی بسیاری را به همراه دارد.
هتلداران سرمایهگذار اصلی صنعت توریسم
وی با تاکید بر اینکه مسئولان میراث فرهنگی باید به این مساله مهم، نگاه جدی داشته و این مشکل را برطرف کنند، یادآور شد: سرمایهگذار اصلی این صنعت هتلداران هستند زیرا یک آژانس را با حداقل سرمایهگذاری میتوان تاسیس کرد اما برای راهاندازی و اداره یک هتل، به سرمایهگذاری میلیاردی و نیروی انسانی با توجه نیاز دارد؛ همچنین بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در اشتغالزایی نقش دارد، پس حمایت اصلی باید از هتلداران صورت بگیرد.
مدیرعامل گروه هتلهای هما با اشاره به اینکه یک توریست الزامی ندارد در خریدهای داخل ایران حتما از ریال استفاده کند و میتواند از ارزهای معتبر بینالمللی بهره ببرد، این اجازه هم به هتلداران داده شود که در خدماتی که مسافران خارجی داده میشود، از خدمات ارزی بهرهمند شود، تاکید کرد: وقتی یک هتل ۵ ستاره در خارج از کشور شبی ۳۰۰ دلار است، اجازه دهند ما حداقل شبی ۲۰۰ دلار از مسافران خارجی دریافت کنیم نه ۴۰ دلار؛ اتفاقی که اظهر منالشمس بوده تا کی باید منتظر اتخاذ چنین تصمیم مثبتی از سوی جامعه هتلداران باشیم، اتفاقی که به سود همه هتل داران خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا جامعه هتلداران در این خصوص اقدامی نمیکند؟، اظهار کرد: البته آقای حمزهزاده چندی پیش قول دادند که هفته آینده این مشکل برطرف میشود اما هنوز هفته آینده نیامده! و مشکل نیز پابرجاست.
دنبال بازارهای جدید هستیم
خیامیان با اشاره به اینکه برخی از مدیران آژانسهای مطرح اعلام کردند که تعداد تورهایشان کاهش یافته، در مورد اقدامهای جدید گروه هتلهای هما برای جایگزین کردن ایدههای جدید برای برون رفت از وضعیت فعلی، اینگونه توضیح داد: فعالانه بهدنبال بازارهای جدید هستیم که یکی از مهمترین آنها، توریسم درمانی است. با توجهبه تغییر قیمت نرخ و جایگاه حرفهای پزشکی در ایران، بسیاری از توریستها برای انجام عمل زیبایی، نازایی و یا موارد دیگر به ایران سفر میکنند که در شهرهای مشهد و شیراز اقدامهای ویژهای دراین خصوص انجام دادهایم.
وی اضافه کرد: در شهر شیراز، با همکاری سازمان تامین اجتماعی که پزشکان حاذق و بیمارستانهای مجهزی دارد، قصد داریم پکیج درمانی مناسبی را در اختیار توریستها در زمینه توریست درمانی قرار دهیم تا خدمات ویژهای را به گردشگران و مسافران خارجی ارائه کنیم. همچنین قصد داریم در آیندهای نزدیک، پزشکان زبدهای را برای وزیریت اولیه در محل هتلهایمان مستقر کنیم تا مسافران در بدو ورود یا در زمان اقامتشان، بهبهترین شکل خدمات پزشکی را دریافت کنند.
سرمایهگذار اصلی این صنعت با تاکید براینکه بیمارانی که برای عمل زیبایی، نازایی و موارد دیگر به ایران سفر میکنند، مدت زمان بیشتری را در شهرهای محل درمان سپری میکنند که این مساله به درآمدزایی هتلها کمک شایانی میکند، ادامه داد: طرح دیگرمان، ارائه خدمات ویژه به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی آنهم در زمانهایی بوده که شاهد کاهش مسافر هستیم. در این رابطه چندی پیش جمعی از بازنشستگان این سازمان با پرداخت ۹۰ هزار تومان، از امکانات اقامتیمان در شهر مشهد استفاده کردند؛ اتفاقی که هم برای هتل و هم برای آنها مفید بود.
برنامههای ویژه برای تعطیلات پایان هفته
وی طرح دیگر این هتل را ارائه تخفیفهای ویژه در روزهای پایانی هفته برشمرد و درخصوص آن اینگونه توضیح داد: با توجه به اینکه اکثر ظرفیت هتلمان در تهران در طول هفته را کسانی اشغال میکنند که فعالیتهای تجاری داشته یا برای انجام امور اداری به پایتخت میآیند، در انتهای هفته با کاهش حضور مسافر روبرو هستیم. در این رابطه و در قالب طرحی جذاب، تصمیم گرفتیم که تخفیف ۶۰ درصدی را برای اجاره اتاقهای هتل تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه درنظر بگیریم، اتفاقی که باعث میشود علاقمندان با یک هزینه اندک، یک شبانه روز را در کنار خانواده در هتل اقامت کرده و از امکاناتی همچون استخر، صبحانه در بوفه به شکل رایگان و ... استفاده کرده و آخر هفتهای فراموش نشدنی را بههمراه خانوادهشان تجربه کنند؛ اتفاقی که بسیار جذاب بوده و برای اجرایی شدن آن، نیاز به تبلیغات و اطلاعرسانی داریم.
خیامیان در پایان گفت: در صنعت گردشگری، جذب توریست خارجی از وظایف آژانسهای مسافرتی است و وظیفه اصلی هتلها خدماتدهی در حد اعلی است. اگر من بخواهم، وظیفه آژانسدار را انجام دهم یا بالعکس، اتفاق خوبی رخ نمیدهد، پس بهتر است بهفکر افزایش خدمات، ارتقای کیفیت هتلها در بازسازیها، آموزش پرسنل و بهبود هرچه بهتر خدمات هتل، خود باشم. بطور مثال درخارج از کشور، اگر فردی خودش برای گرفتن اتاق به هتل برود، باید هزینه بیشتری نسبت به رزو آن اتاق توسط یک آژانس دهد؛ این یعنی همکاری بسیار خوبی بین هتلها و آژانسها وجود دارد تا هر دو طرف از این فضا سود لازم و کافی را ببرند.
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