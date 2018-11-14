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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸

مدیرکل بهزیستی مازندران:

۸۵۰ مهد کودک در مازندران فعالیت دارد

۸۵۰ مهد کودک در مازندران فعالیت دارد

ساری - مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: مازندران با داشتن ۸۵۰ مهدکودک رتبه برتر را در کشور دار است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آرام صبح چهارشنبه در شانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در دانشگاه مازندرانبا اشاره به وجود ۸۵۰مهد کودک در سراسر استان اظهار کرد: استان مازندران با داشتن ۸۵۰مهد کودک رتبه نخست کشور را در بحث  پوشش ضریب نفوذ دانش آموزان پیش از دبستان دارد.

آرام افزود: این آمار در کشور ۱۰درصد اما در مازندران ۱۶درصد است و خدماتی که در حوزه مهدکودک ها ارائه می شود ،بی نظیر است.

وی با بیان اینکه تربیت فرزندان بالنده ،هدف همه دستگاهها است،گفت: گاهی در پیچ و خم اداری هدف اصلی را فراموش می کنیم اما هدف باید این باشد فرزندان را آموزش دهیم و در کنار هم بهترین و عالی ترین آموزش را برای فرزندان تصمیم گیری کنیم و شرایطی بوجود آوریم تا بهره خوبی از این آموزش ها ببینند.

وی با بیان اینکه همه بزرگان دین ما به اهمیت تربیت دوران پیش از دبستان توجه و تاکید داشتند،گفت: سازمان بهزیستی به عنوان دستگاهی همانند دستگاههای دیگر ، در کنار و هماهنگ با آموزش و پرورش بوده و در حوزه آموزش پیش از دبستان فعالیت دارد.

کد مطلب 4458187

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