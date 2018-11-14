نشست «از ملی گرایی تا جهان وطنی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «از ملی گرایی تا جهان وطنی» از سلسله نشست‌های همایش «بررسی و بازخوانی آراء و اندیشه های امام موسی صدر» به همت کانون اندیشه جوان و با همکاری‌ موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر برگزار می شود.

در این نشست که روز یکشنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۱۴ در کانون اندیشه جوان برگزار خواهد شد، مهدی فدایی مهربانی و سهیل اسعد به بحث و بررسی این موضوع خواهند پرداخت.

سهیل اسعد «ادگاردو روبین» متولد ۱۹۷۱ میلادی و دارای دکتری تمدن اسلامی دانشگاه بیروت و دانش آموخته فلسفه و عرفان اسلامی از دانشگاه جامعة المصطفی(ص) است.

او تا جوانی در آرژانتین زندگی می کرده است و سپس برای خواندن دروس حوزوی و دانشگاهی راهی لبنان و ایران شده و اینک بیش از یک دهه است که بخشی از سال را در ایران زندگی می‌کند. او شش ماه از سال در قم تحصیل می‌کند و شش ماه دیگر را در ۲۵ کشور دنیا فعالیت فرهنگی دارد.

تخصص «اسعد» فلسفه و عرفان اسلامی است و در موضوعاتی چون نظام سیاسی اسلام، اندیشه امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی برای طلاب خارجی تدریس می‌کند. او با زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و اسپانیولی آشناست؛ از این رو، برنامه‌ای هم در شبکه هیسپان ‌تی‌وی دارد.

مهدی فدایی مهربانی نویسنده و پژوهشگر ایرانی حوزه فلسفه، عرفان و فلسفه سیاسی است. وی عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران و برگزیدهٔ جشنواره فارابی و کتاب سال جمهوری اسلامی ایران است. از وی تاکنون آثاری نظیر «پیدایی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران» ، «ایستادن در آنسوی مرگ: پاسخ‌های کربن به هایدگر از منظر فلسفهٔ شیعی» ، «حکمت، معرفت و سیاست در ایران» منتشر شده‌است. مهربانی از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ به عنوان پژوهشگر مهمان دانشگاه استونی بروک نیویورک نیز بوده‌ است.

این نشست در خیابان وصال شیرازی، بالاتر از خیابان طالقانی، کوچه دکتر فرهنگی(بهنام)، پلاک ۱۹ برگزار می شود.