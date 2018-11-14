شورای عالی مازندران بودجه و مکان مستقل ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین محمودی پاتی پیش ازظهر چهارشنبه در اجلاس عمومی شوراهای اسلامی استان در سالن استانداری مازندران با عنوان اینکه مازندران با تراکم شهری و روستایی بسیار بالا خوردار است گفت: پتانسیل های مازندران باید به صورت بالقوه درآید و مشکلات آن را حل کنیم.

وی با اظهار اینکه زیرساخت های حمل و نقل نقش مهمی در توسعه استان خواهند داشت تاکید کرد: برای تقویت ایران زیرساخت ها در استان باید همکاری و تعامل مطلوبی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه شهرداری ها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند یادآور شد: باید برای رفع مشکلات فراروی برنامه ریزی کرد تا بتوانند خدمات قابل قبولی به مردم ارائه کنند.

محمودی پاتی، تخصیص نیافتن بودجه کافی برای شورای عالی استان را از دیگر چالش ها برشمرد و گفت: کمتر از یک بیستم بودجه شورای عالی در استان ها در حال توزیع شدن است و این مسئله باید برطرف شود.

رئیس شورای عالی مازندران یادآور شد: یکی از مسائل مهم فراروی شوراهای استان ها، تخصیص نیافتن حقوق و مزایای اعضای شوراهای است و حق جلسه شورا مربوط به سال ۸۴ بوده و هنوز افزایش نیافته است.

وی گفت: شوراهای عالی استان ها حتی برای رتق و فتق عادی امور بودجه ای ندارند و همچنین از داشتن یک مکان مستقل شورا در استان محروم هستیم.

وی تعامل بین شوراها و استانداری را برای توسعه امور مهم برشمرد و گفت: بیش از هشت هزار و ۱۴۰ عضو شورا وجود دارد که ۳۱۶ نفر در شورای شهر و بقیه در شوراهای روستایی فعالیت دارند و می توانند به عنوان شبکه اجتماعی به توسعه استان کمک کنند.