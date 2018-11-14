بررسی گره های کور بیرجند در شورای ترافیک/مشق شورا برای شرکت برق

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین شورای هماهنگی ترافیک خراسان جنوبی با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد و مباحث مختلف ترافیکی شهر اعم از زمین‌های رهاشده در شهر و وجود تیرهای برق وسط خیابان ها موردبحث و بررسی قرار گرفت.

واکاوی تصادفات درون‌شهری و مصوبات بر زمین‌مانده شورای ترافیک استان از اولین مباحث بررسی‌شده در این جلسه بود.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی پیرامون این موضوع با اشاره به مصوبات بر زمین‌مانده شورای ترافیک استان بیان کرد: اصلاح دسترسی‌های منتهی به بلوار صیاد شیرازی و بلوار شهید ناصری، ایمن‌سازی تقاطع سراب با نصب زیرگذر، اجرای پیاده‌رو در لاین غربی میدان آزادی مطالعاتی ساماندهی ترافیک حمل‌ونقل شهر بیرجند از مصوبات قبلی شورای ترافیک بوده که از سال ۹۳ مانده بوده است.

سرهنگ عباسی احداث پل هوایی مقابل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، احداث میدان در بلوار صنعت و معدن مقابل مصلی المهدی، اصلاح ساماندهی دسترسی‌های بلوار پیامبر اعظم (ع) و ایمن‌سازی تردد دانش آموزان در خیابان ۱۷ شهریور را از دیگر مصوبات بر زمین‌مانده شورای ترافیک دانست.

تاسیسات زیربنایی و روبنایی عامل توقف مصوبات شورا

معاون امور عمرانی شهرداری بیرجند در این خصوص افزود: تأسیسات زیربنایی و روبنایی باعث می شود برخی از مصوبه‌های بر زمین بماند.

علی عدل با بیان اینکه در طراحی‌های جدید میدان‌ها، اداره آب هم مدعی حفظ تاسیسات شده است، افزود: این در حالی است که قول داده‌ایم به تأسیسات و لوله گذاری‌های آب هیچ خسارتی وارد نشود.

وی افزود: طی یک جلسه تمام مدیران دستگاه‌ها با صلوات، مصوبه را به تصویب می‌رسانند اما در مرحله اجرا شهرداری تنها می‌ماند.

عدل با اشاره به اجرای طرح فرزان بیان کرد: تیر برق های زیادی در مسیر اجرای این طرح وجود دارد که نیاز به‌جا به جایی دارند اما با قوانین و موانع آب و فاضلاب و برق مواجه شده‌ایم.

وی با اشاره به مصوبه شورا مبنی بر احداث میدان در بلوار صنعت و معدن مقابل مصلی المهدی، بیان کرد: بعد از اجرای میدان سراب، میدان مصلی در دستور کار است.

تعهداتی که عملی نشد

عدل با اشاره به مصوبه ایجاد پل هوایی در مقابل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: طبق مصوبه شورای ترافیک قرار بود یک پل مکانیزه و برقی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی جانمایی شود.

وی بابیان اینکه شهرداری فونداسیون پل را طراحی کرده است، اظهار کرد: متأسفانه طرف مقابل به تعهدات خود عمل‌نکرده است.

معاون امور عمرانی شهرداری بیرجند با اشاره به مصوبه اصلاح ساماندهی دسترسی‌های بلوار پیامبر اعظم (ع) بیان کرد: طراحی‌های لازم در این مسیر انجام‌شده و تا شنبه هفته آینده تحویل داده می‌شود.

محمدعلی جاوید، شهردار بیرجند هم در این جلسه بیان کرد: یکی از مشکلات موجود، جای خالی شورای ترافیک شهر در بیرجند بود که فردا اولین جلسه آن برگزار می‌شود.

بررسی تیرهای برق وسط خیابان‌های شهر از دیگر موضوعات بررسی‌شده در این جلسه شورای ترافیک استان بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در خصوص جابه‌جایی تیرهای برق بیان کرد: هر دستگاهی که در شهر کار عمرانی می‌کند، باید هزینه‌های کامل اعم از زیرساخت‌ها را ببیند.

ابراهیم شرکا بابیان اینکه علی‌رغم تصور مردم، شرکت برق بنیه مالی ندارد، افزود: تنها راه درآمد شرکت، انشعاب‌هایی است که توسط شهرداری پروانه ساخت می‌گیرند.

وی بیان کرد: تعداد زیادی از متقاضیان روستایی پول انشعاب را پرداخت کرده اما به دلیل مشکلات مالی نتوانسته‌ایم به آن‌ها شبکه بدهیم.

شرکا اظهار کرد: طی تفاهم‌نامه ای با شهرداری، مقررشده که جابه‌جایی تیرهای برق در قبال حفاری‌ها تهاتر شود.

مشق شورا برای شرکت برق

معاون امور عمرانی شهرداری بیرجند در این خصوص تفاهم نامه بیان کرد: قراردادی با کل دستگاه‌های خدمت رسان منعقد شده مبنی بر اینکه اداره برق عملیات عمرانی در سطح شهر را انجام دهد.

وی افزود: اگر شهرداری بعد از اجرای طرح آسفالت شکافی داشته باشد، هزینه‌ها را با اداره ذی‌ربط تهاتر کند.

عدل بیان کرد: در حال حاضر اداره برق می‌گوید برای جابه‌جایی باید تیر و سیم موردنیاز را خریداری کنید و تیرهای برق موجود چون شماره اموال دارد در اختیار اداره برق قرار دهید.

رئیس شورای ترافیک خراسان جنوبی در این خصوص بیان کرد: اداره برق باید یا تیرهای برق‌ها را جابه‌جا کند و یا به شهرداری مجوز دهد تا با نظارت شرکت، این تیرها را جا به‌جا و پولی هم دریافت نکند.

علوی مقدم با اشاره به وجود تیرهای برق موجود در طرح بافت فرزان بیان کرد: باید این تیرها جابه‌جا شود در غیر این صورت گلایه‌مند خواهم شد.

مردم خاک بخورند، دستگاه ها سود کنند!

بررسی زمین‌های رهاشده در سطح شهر از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه از شورای ترافیک استان بود.

علوی مقدم با گلایه از صاحبان این زمین‌ها بیان کرد: این زمین‌های رهاشده باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند.

وی بابیان اینکه مردم گناه نکرده اند که خاک بخورند، افزود: قرار نیست ارزش‌افزوده زمین‌ها نصیب دستگاه‌ها و صاحبان املاک شود و خاک آن را مردم بخورند.

علوی مقدم بیان کرد: خاک بلند شده از این زمین‌ها در بلندمدت برای کودکان امروز و آینده‌سازان فردا بیماری‌های ریوی به وجود می‌آورد.