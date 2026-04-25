مزاحمت تیرهای برق در جورقان؛ بلاتکلیفی میان اداره برق و شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید محمد حسینی نیاز با تأکید بر ضرورت اجرای پروژههای کمهزینه و اثرگذار شهری، گفت: حتی در شرایط سخت جنگی نیز میتوان با انجام این قبیل کارها رضایت مردم را جلب کرد.
وی با بیان اینکه یکی از معضلات مزمن در شهر و مناطق اطراف، نحوه جانمایی تیرهای برق است، افزود: متأسفانه با وجود گزارشات مردمی مبنی بر قرارگیری تیرهای برق درست در وسط کوچههای شش متری و عدم عقبنشینی آنها، هنوز همان وضعیت قبلی پابرجاست.
امام جمعه جورقان بیان کرد: این معضل نه تنها باعث تصادف و برخورد خودروها با تیربرق شده، بلکه گاهی منجر به سد معبر و مزاحمتهای دیگر برای شهروندان میشود.
وی با اشاره به اینکه جابجایی این تیرها حداکثر یک روز کار دارد و هزینه قابل توجهی ندارد، اضافه کرد: متأسفانه ادارات برق و شهرداری هر یک مسئولیت را به دیگری واگذار میکنند و یک بنبست مدیریتی ایجاد شده است و حضور امام جمعه به عنوان ناظری بیطرف میتواند این گیرهای اداری را رفع کرده و کار را به نتیجه جهادی و جهشی برساند.
حجتالاسلام حسینی نیاز در ادامه با استناد به سیره پیامبر اکرم (ص) که برای رفت و آمد از مسیرهای مختلف استفاده میکردند، تأکید کرد: اگر مدیر اداره برق یا شهردار خودشان در آن کوچه زندگی میکردند، بدون نیاز به درخواست مردم، مشکل را برطرف میشد اما مدیران باید حداقل گاهی از مسیرهای متفاوت به محل کار رفتوآمد کنند تا از نزدیک شاهد مشکلات باشند.
وی در پایان با اشاره به کتاب «سنن النبی» افزود: عمل به سبک زندگی پیامبر، بهترین کلاس آموزشی مدیریتی است و بدون نیاز به دورههای خاص، مدیر را به جمع مدیران برتر جامعه میرساند و انتظار میرود مسئولان به جای فرافکنی، پای کار بیایند و این مشکل ساده اما آزاردهنده را حل کنند.
