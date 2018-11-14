کشف ۳۷۰۰ تخته پتوی قاچاق در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: با توجه به وضعیت بازار و نوسانات قیمت اجناس در بازار اقتصادی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اولویت کاری این پلیس قرار دارد و به شدت با مخلان نظم اقتصادی برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: کاراگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی موفق شدند محموله ی بزرگ لوازم خانگی از نوع پتوی قاچاق به تعداد ۳ هزار و ۷۹۰ تخته بدون مدارک گمرکی و قانونی را در محور ایلام-سرابله کشف کنند.

وی ادامه داد در این راستا تعداد ۳ دستگاه خودرو ایسوزو حامل محموله قاچاق که قصد خروج از کشور در مرز ایلام را داشته اند توقیف و ضمن تشکیل پرونده و تحویل متهمان به مرجع قضائی ، خودروهای حامل بار قاچاق نیز توقیف شدند.