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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۲۴

رئیس پلیس آگاهی استان ایلام خبر داد:

کشف ۳۷۰۰ تخته پتوی قاچاق در ایلام

کشف ۳۷۰۰ تخته پتوی قاچاق در ایلام

ایلام- رئیس پلیس آگاهی استان ایلام از کشف سه هزار و ۷۹۰ تخته پتو به ارزش دو میلیارد ریال در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: با توجه به وضعیت بازار و نوسانات قیمت اجناس  در بازار اقتصادی،  مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اولویت کاری این پلیس قرار دارد و به شدت با مخلان نظم اقتصادی برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: کاراگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی موفق شدند محموله ی بزرگ لوازم خانگی از نوع پتوی قاچاق به تعداد ۳ هزار و  ۷۹۰ تخته بدون مدارک گمرکی و قانونی را در محور ایلام-سرابله کشف کنند.

 وی ادامه داد در این راستا تعداد ۳ دستگاه خودرو ایسوزو حامل محموله قاچاق که قصد خروج از کشور در مرز ایلام را داشته اند توقیف و ضمن تشکیل پرونده و تحویل متهمان به مرجع قضائی ، خودروهای حامل بار قاچاق نیز توقیف شدند.

کد مطلب 4458474

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