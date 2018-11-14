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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۳۲

معاون استاندار کرمانشاه:

کرمانشاه نیازمند چند شرکت حمل‌ونقل توانمند است

کرمانشاه نیازمند چند شرکت حمل‌ونقل توانمند است

کرمانشاه_معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندارکرمانشاه بر لزوم وجود چند شرکت حمل‌ونقل توانمند در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حاتمی امروز چهارشنبه درجلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: شورای گفتگو جای تصمیم‌گیری نیست بلکه محلی برای تعریف ایده های ناب و ایجاد فضای جدید برای توسعه است.

وی افزود: پیمان‌سپاری ارزی یکی از موانع صادراتی است و این روند تاثیر منفی بر صادرات دارد و باید به دنبال تاثیر این مساله سبب بر کند شدن روند صادرات بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه بیان کرد: عمده مشکل ما روی موانع صادراتی است که خودمان ایجاد کرده‌ایم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه از ضعف سیستم حمل و نقل در استان هم یاد کرد و افزود : در این راستا علاوه بر از بین رفتن زیرساخت‌های ما در این زمینه سود آن نصیب دیگر استانها و حتی کشورهای مجاور می شود.

حاتمی با تاکید بر در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای ایجاد شرکت های حمل و نقل ابراز داشت: باید چند شرکت حمل و نقل توانمند در استان راه‌اندازی شود تا بتواند در تامین کامیون،تجهیزات خوب پشتیبانی کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاهوی در پایان در خصوص پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیونی تومانی به تجار مناطق زلزله زده گفت: این روند هیچ تاثیر مثبتی بر اقتصاد نخواهد گذاشت و فقط تورم را بیشتر می کند.

کد مطلب 4458574

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