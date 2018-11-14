دیدار پوتین و «مون جائه این» درمورد کاهش تحریم های کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی، از دیدار دو جانبه «ولادیمیرپوتین» رئیس جمهور روسیه با «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی در سنگاپور خبر داد.

دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی بدون ارائه جزئیات بیشتر، گفت: روسای جمهور روسیه و کره جنوبی درخصوص کاهش تحریم های کره شمالی، بحث و تبادل نظر کردند.

گفتنی است که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل در هفته گذشته، درخصوص تحریم های کره شمالی، «نیکی هیلی» نمایندۀ آمریکا اعلام کرد که روسیه قصد دارد محدودیت های عملیات های بانکی علیه کره شمالی را لغو کند اما ما به آنها اجازه نخواهیم داد.