مادر شهیدان «گوزلیان» به فرزندان شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بنیاد شهید استان زنجان، مرحومه حاجیه‌خانم «عصمت بابایی قزوینی»، مادر شهیدان «حبیب‌الله و رسول گوزلیان» چهار شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ براثر کهولت سن، دار فانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

مراسم تشییع این مادر صبور و فداکار، امروز پنج شنبه ۲۴ آبان ماه در مزار شهدای بالای زنجان برگزار و در آنجا به خاک سپرده شد.

مجلس ترحیم مادر شهیدان گوزلیان روز جمعه ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر در مسجد یری بالا برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است، شهید حبیب‌الله گوزلیان چهارمین فرزند مرحوم محمدکاظم گوزلیان و عصمت بابایی قزوینی در سال ۱۳۴۴ در زنجان متولد و با آغاز جنگ تحمیلی به ندای رهبر کبیر لبیک گفت و عازم میدان نبرد شد.

وی پذیرفته‌شده در رشته فلسفه از دانشگاه تهران بود که درنهایت در چهارم اسفندماه سال ۱۳۶۵ پس از ماه‌ها حضور در جبهه و در منطقه شلمچه براثر اصابت تیر به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به آرزوی دیرین خود رسید و سبک‌بال و خونین پیکر تا عرش دوست پرواز کرد.

پیکر مطهر شهید حبیب‌الله گو زلیان پس از تشییع در مزار شهدای بالای زنجان به خاک سپرده‌شده است.

همچنین شهید رسول گو زلیان پنجمین فرزند این خانواده در سال ۱۳۴۵ متولد و با آغاز جنگ تحمیلی عازم نبرد حق علیه باطل شد و در هفتم اسفندماه سال ۱۳۶۲ در منطقه مجنون عراق مفقودالاثر شد.

خانواده این شهید پس از ۱۴ سال بی‌خبری، در سال ۱۳۷۶ با فرزند خود دیدار کردند، پیکر شهید رسول گو زلیان در ۱۳ تیرماه ۱۳۷۶ تشییع و در مزار شهدای بالای زنجان به خاک سپرده شد.