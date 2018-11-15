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۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه خبر داد

پیش‌بینی برداشت ۶۵۰ هزار تن چغندر قند از مزارع کرمانشاه

پیش‌بینی برداشت ۶۵۰ هزار تن چغندر قند از مزارع کرمانشاه

کرمانشاه_رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از پیش‌بینی برداشت ۶۵۰ هزار تن چغندر قند از مزارع کرمانشاه خبر داد.

خسرو شهبازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سطح زیر کشت چغندر قند در استان کرمانشاه ۱۱ هزار هکتار است که از این سطح ۶۵۰ هزار تن برداشت خواهد شد.

وی افزود: تاکنون۳۵۰ هزار تن برداشت چغندرقند انجام شده و به کارخانه جات تولید قند و شکر تحویل شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: چغندر قند از کشت‌های با تناوب زراعی است که استان کرمانشاه از نظر عملکرد تولید در واحد سطح تولید در رتبه‌های اول قرار دارد.

وی با بیان اینکه کشت چغندرقند در کرمانشاه در حال ترویج است گفت: سطح زیر کشت چغندرقند پاییزه در استان ۲۸۰ هکتار است که اواخر فصل بهار برداشت می‌شود.

کد مطلب 4459107

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