به گزارش خبرگزاری مهر، از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری در دیدار با پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر و جمعی از مدیران و کارکنان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور و شهدای خانواده هلال‌احمر و محیط زیست، از فداکاری و حضور نیروهای امدادی در جریان جنگ تحمیلی اخیر قدردانی کرد و نقش آنان را در افزایش تاب‌آوری کشور و کاهش آلام مردم ارزشمند دانست.

وی تأکید کرد: خسارت‌های زیست‌محیطی ناشی از جنگ، از جمله انفجار مخازن سوخت در تهران و کرج، مصداق بوم‌کشی و جنایت علیه محیط زیست است و پیگیری این موضوع در مجامع و نهادهای بین‌المللی در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.

انصاری با اشاره به ظرفیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: این سازمان حدود هفت هزار نیرو دارد که نزدیک به چهار هزار نفر از آنان نیروهای عملیاتی هستند و از عرصه‌هایی به وسعت بیش از ۱۹ میلیون هکتار، معادل حدود ۱۲ درصد مساحت کشور، حفاظت می‌کنند، بهره‌گیری از تجربیات هلال‌احمر، آموزش‌های تخصصی و ظرفیت نیروهای داوطلب می‌تواند توان عملیاتی محیط‌بانان را ارتقا دهد.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری بین‌المللی خسارت‌های زیست‌محیطی جنگ گفت: سازمان حفاظت محیط زیست به‌ عنوان یکی از دستگاه‌های دارای بیشترین عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی، عضو حدود ۲۰ کنوانسیون جهانی محیط زیستی است و از این ظرفیت برای پیگیری آسیب‌های واردشده به محیط زیست کشور استفاده می‌کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اقدامات انجام‌شده در جریان دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان، با تعهدات مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی محیط زیستی مغایرت دارد و آثار آن همچنان در سواحل جنوبی کشور، تالاب‌های ساحلی و اکوسیستم‌های مرتبط مشاهده می‌شود، این آسیب‌ها ممکن است در میان‌مدت و بلندمدت پیامدهای گسترده‌تری به همراه داشته باشند.

انصاری تصریح کرد: پیش از آغاز جنگ تحمیلی رمضان، با توجه به شرایط شکننده زیست‌بومی دریای نیمه‌بسته و حساس منطقه، با ۱۱ نهاد محیط زیستی ذیل سازمان ملل متحد مکاتبه شد تا مخاطرات زیست‌محیطی جنگ مورد توجه قرار گیرد.

معاون رئیس‌جمهور انفجار مخازن سوخت در تهران و کرج را از دیگر خسارت‌های مهم جنگ دانست و اظهار کرد: این اتفاق، به‌ویژه به دلیل وقوع در پایتخت و منطقه‌ای با تراکم جمعیتی بالا، از مصادیق بارز بوم‌کشی یا اکوساید است.

وی با اشاره به مستندسازی خسارت‌های زیست‌محیطی جنگ گفت: مستندات مربوط به جنگ ۱۲ روزه تهیه شده و مستندسازی آسیب‌های جنگ تحمیلی رمضان نیز ادامه دارد، این مستندات بر اساس سازوکارهای تعیین‌ شده از سوی سازمان ملل متحد تهیه می‌شود و با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، پیگیری حقوقی و مطالبه‌گری در مجامع بین‌المللی دنبال خواهد شد.

انصاری تأکید کرد: خسارت‌های جنگ تنها به تلفات انسانی محدود نیست و آسیب‌های محیط زیستی نیز وجود دارد که ممکن است در ابتدا کمتر دیده شوند، اما آثار آن‌ها به‌تدریج در میان‌مدت و بلندمدت آشکار خواهد شد.

وی با اشاره به تخریب محیط زیست در غزه، از بین رفتن امکان کشاورزی در بخش‌هایی از شمال این منطقه و آتش‌زدن نخلستان‌های تاریخی را نمونه‌هایی از خسارت‌های جبران‌ناپذیر جنگ دانست.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به حضور ایران در اجلاس کاپ ۳۱ ترکیه، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید در این اجلاس مطرح شود، آثار زیست‌محیطی جنگ و ضرورت پایبندی کشورها به تعهدات بین‌المللی محیط زیستی و بشردوستانه است.

وی افزود: در شرایطی که جهان برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و مقابله با تغییرات اقلیمی تلاش می‌کند، اقدامات نظامی می‌تواند در مدت‌ زمان کوتاه خسارت‌های گسترده‌ای به محیط زیست جهانی وارد کند.