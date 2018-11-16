زوایای قتل خاشقجی با اعدام ۵ شاهد اصلی آشکار نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در مطلبی درباره موضوع جمال خاشقجی و روابط آمریکا با عربستان آورده است: حقیقت ترور جمال خاشقجی آشکار نمی شود به ویژه اگر ۵ مظنون که شاهدان اساسی نامیده می شوند، اعدام شوند. باور اینکه هواپیمای حامل عوامل اطلاعاتی و امنیتی و پزشک قانونی به استانبول آمده اند تا خاشقجی را با نرمی به بازگشت قانع کنند، دشوار است.

این رسانه آمریکایی می نویسد: نیاز به تغییر در روابط میان عربستان نفت خیز و آمریکا آشکار شده است. واقعیت کنونی به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این اجازه را می دهد که به نظام سعودی برای اینکه نحوه قتل خاشقجی را آشکار کند و نیز به منظور توقف جنگ یمن از سوی سعودی ها، فشار وارد کند.

نیویورک تایمز نوشت: آنچه رخ داده است اجازه نفوذ گسترده دولت ترامپ علیه نظام ضعیف سعودی را می دهد. ترور و تلاش های سعودی ها برای لاپوشانی قتل خاشقجی سعودی ها را رسوا کرد. واشنگتن و غرب عطش زده برای نفت و پولهای عربستان چشمانش را در برابر اقدامات ناقض حقوق بشر ریاض بسته است.

این رسانه می نویسد: از حد گذشتن محمد بن سلمان ولیعهد سعودی سبب شده است که عربستان به عنوان خطری در منطقه باشد نه ایران. دولت ترامپ، بن سلمان را متحد اسرائیل ضد ایران و مشتری سلاح آمریکا می داند.

شایان ذکر است که سخنگوی دادستانی عربستان اذعان کرد که خاشقجی در ساختمان کنسولگری این کشور در استانبول تکه تکه شده است.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: احمد عسیری، نایب رئیس سابق دستگاه اطلاعات عربستان یک تیم ترور برای کشتن خاشقجی تشکیل داده بود.

سخنگوی دادستانی عربستان ادامه داد: ۱۱ نفر در پرونده قتل خاشقجی تفهیم اتهام شدند. هدف اعضای تیمی که به استانبول رفته بودند، قانع کردن خاشقجی برای بازگشت به عربستان بود اما آنها از خارج کردن وی از ساختمان کنسولگری عاجز ماندند.

این مقام سعودی افزود: برای ۵ نفر از کسانی که در این پرونده دست داشته اند، حکم اعدام درخواست شده است.

وی ادامه داد: دادستانی خواستار صدور حکم اعدام برای آمران و عاملان قتل خاشقجی هستند. در حال حاضر نیز سعود القحطانی مشاور سابق دیوان سلطنتی ممنوع الخروج بوده و تحت بازجویی است.