  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران:

۳۸ پروژه کتابخانه ای مازندران نیمه کاره است

۳۸ پروژه کتابخانه ای مازندران نیمه کاره است

ساری - مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران تعداد پروژه های نیمه کاره کتابخانه ای استان را ۳۸ پروژه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو ولیپور صبح شنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی شمار کتابخانه های استان را ۱۱۵ واحد اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۸۶ کتابخانه نهادی و ۲۹ کتابخانه مشارکتی و مستقل است.

وی اظهار داشت: امسال ۱۱۰ هزار عضو فعال در کتابخانه های وجود دارد و ۱۰۵ هزار جلد کتاب نیز امسال امانت داده شده است.

وی شمار منابع موجود در کتابخانه های استان را یک میلیون و ۸۸۴ هزار و ۸۰ نسخه کتاب اعلام کرد و گفت: ۳۸ پروژه نیمه کاره کتابخانه ای در استان وجود دارد که برای تکیمل آن نیازمند حمایت خیران است.

ولیپور یادآور شد: از سال قبل تاکنون هشت پروژه کتابخانه ای در استان افتتاح شده و دو پروژه نیز یکماه آینده بهره برداری خواهد شد و این پروژه از محل کمکهای خیرین تکمیل و تجهیز شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران به برنامه های اجرا شده در استان اشاره و اضافه کرد: کودکان کتاب از جمله طرح هایی است که به صورت پایلوت در استان اجرا شده است و ۶۰ کودک در این طرح تحت پوشش قرار گرفته شدند.

وی افزود: با کمک خیران برای کودکان کتاب حساب بانکی ایجاد شده است و ماهانه طبق حضور در کتابخانه به حساب آنان وجه واریز خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندارن یادآور شد: طرح مطالعه و طرح تابستان در قالب طرح کتابرانه در استان اجرا شده و با استقبال خوبی مواجه شده است.

وی معرفی کتاب درزمینه فرهنگ انتظار و مشارکت سه هزار نفر در این طرح از دیگر اقداماتی انجام شده در استان بیان کرد و گفت:طرح چند دقیقه مطالعه در میز کتاب کتابخانه های استان نیز اجرا شده است و ۵۴ هزار نفر در جشنواره کتابخوانی رضوی در استان شرکت کرده اند.

کد مطلب 4460268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها