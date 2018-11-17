۳۸ پروژه کتابخانه ای مازندران نیمه کاره است

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو ولیپور صبح شنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی شمار کتابخانه های استان را ۱۱۵ واحد اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۸۶ کتابخانه نهادی و ۲۹ کتابخانه مشارکتی و مستقل است.

وی اظهار داشت: امسال ۱۱۰ هزار عضو فعال در کتابخانه های وجود دارد و ۱۰۵ هزار جلد کتاب نیز امسال امانت داده شده است.

وی شمار منابع موجود در کتابخانه های استان را یک میلیون و ۸۸۴ هزار و ۸۰ نسخه کتاب اعلام کرد و گفت: ۳۸ پروژه نیمه کاره کتابخانه ای در استان وجود دارد که برای تکیمل آن نیازمند حمایت خیران است.

ولیپور یادآور شد: از سال قبل تاکنون هشت پروژه کتابخانه ای در استان افتتاح شده و دو پروژه نیز یکماه آینده بهره برداری خواهد شد و این پروژه از محل کمکهای خیرین تکمیل و تجهیز شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران به برنامه های اجرا شده در استان اشاره و اضافه کرد: کودکان کتاب از جمله طرح هایی است که به صورت پایلوت در استان اجرا شده است و ۶۰ کودک در این طرح تحت پوشش قرار گرفته شدند.

وی افزود: با کمک خیران برای کودکان کتاب حساب بانکی ایجاد شده است و ماهانه طبق حضور در کتابخانه به حساب آنان وجه واریز خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندارن یادآور شد: طرح مطالعه و طرح تابستان در قالب طرح کتابرانه در استان اجرا شده و با استقبال خوبی مواجه شده است.

وی معرفی کتاب درزمینه فرهنگ انتظار و مشارکت سه هزار نفر در این طرح از دیگر اقداماتی انجام شده در استان بیان کرد و گفت:طرح چند دقیقه مطالعه در میز کتاب کتابخانه های استان نیز اجرا شده است و ۵۴ هزار نفر در جشنواره کتابخوانی رضوی در استان شرکت کرده اند.