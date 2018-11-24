هفته وحدت بستری برای همگرایی فرهنگی جهان اسلام است

خبرگزاری مهر_گروه دین و اندیشه: بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) با اندیشه و تفکر والای خود ۱۲ تا ۱۷ ربیع الاول را به سبب وجود سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام(ص) به عنوان هفته وحدت نامگذاری کردند. با این اقدام حکیمانه نقطه عطفی را در جامعه اسلامی به وجود آوردند، تا تمامی جوامع به سمت این نقطه عطف که کلید پیشرفت است، حرکت کنند. از این رو، با توجه به هفته وحدت گفتگویی با علی خندق آبادی، «عضو شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسلامی» ترتیب داده ایم که متن مصاحبه در ادامه آمده است؛

*نظر شما درباره نامگذاری این هفته بنام هفته وحدت و تأکید بر اهمیت آن از سوی جمهوری اسلامی چیست؟

موضوع نامگذاری ۱۲ ربیع الاول تا ۱۷ ربیع الاول به نام هفته وحدت به عقیده من حاکی از این واقعیت است که موضوع وحدت در نظام جمهوری اسلامی ایران به معنای دست کشیدن یک طرف از مبانی خویش به نفع طرف دیگر نیست، بلکه این به معنای گرد آمدن حول یک گفتمان مشترک در عین احترام به مبانی و نظریات دیگری می باشد. سالروز تولد نبی اعظم(ص) به روایت برادران اهل تسنن ۱۲ ربیع الاول و به روایت شیعیان ۱۷ ربیع الاول است. اهمیت این هفته از سوی جمهوری اسلامی ایران به این لحاظ است که روح اخوت و برادری بین تمامی مسلمانان حول محور وجود حضرت رسول(ص) و برگزاری مراسم جشن و شادمانی، هم تقویت کننده روح برادری بوده و هم خنثی کننده توطئه قدیمی و کهنه دشمنان برای ایجاد اختلاف بین برادران مسلمان می باشد.

*وجود وحدت بین مسلمین در زمینه تحقق آرمان های اسلامی مانند آرمان فلسطین چه تاثیراتی دارد؟

از جمله عوامل اقتدار یک قوم و ملت، جمعیت و منابع انسانی است. هر چه که جمعیت در یک جامعه، معتقد به گفتمان واحد بیشتر باشد، نفوذ و شکست چنین جامعه ای سخت تر می باشد. موضع واحد، در مسئله فلسطین و بر علیه ظلم و جنایت گسترده و تجاوز صهیونیست ها به سرزمین های مسلمانان، بر اثر دو عامل محدود کردن موضوع به جهان عرب و عربی بودن موضوع فلسطین از یک سو، و تضعیف قدرت مسلمانان توسط حکمرانان مرعوب و وابسته باعث شد تا رژیم صهیونیستی در طی سالهای متمادی، و با حمایت قدرتهای مستکبر و خائنین به امت اسلام، بتواند به حیات ننگین خود ادامه دهد.

پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل و اعلام پشتیبانی گسترده از آرمان فلسطین باعث ایجاد وحدت بین مسلمانان در این رابطه شد

پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل و اعلام پشتیبانی گسترده از آرمان فلسطین باعث ایجاد وحدت بین مسلمانان در این رابطه شد. جهان اسلام در طول ۴۰ سال عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، کماکان شاهد حمله به مبارزات مردم فلسطین بوده و تشدید این حملات حاکی از این واقعیت است که جریان مقاومت در مبارزات خویش موفق بوده و ان شاء الله به پیروزی نزدیک شده اند.

*در کنار وحدت اسلامی، معمولاً وحدت فرهنگی هم مطرح است. پررنگ کردن نقش وحدت فرهنگی چه فایده ای برای مسلمانان جهان دارد؟

تاریخ افزون بر ۱۴۰۰ ساله اسلام حاکی از این واقعیت است که علیرغم تلاش منافقان و دشمنان، امت اسلام با تمسک به آموزه های اسلامی در حوزه فرهنگ و تمدن، گسترده ترین تمدن ها مبتنی بر غنی ترین فرهنگ ها را تشکیل داده اند. موضوع نهضت ترجمه که باعث ورود علوم به سرزمین های اسلامی گردید، منجر به شکوفایی علم و بازگشت مجدد آن شد. در دورانی که اروپا در دوره تاریکی تحت سلطه کلیسای واپس گرا روزگار سختی را می‌گذراند، دانشمندان در سرزمین های اسلامی به تولید ادبیات، غنی کردن منابع علمی و به دست آوردن کشفیات در علوم فلسفه و منطق، ریاضی، تجربی، نجوم، مهندسی و دیگر حوزه های علمی مشغول بودند. چنین گستره علمی تنها با اتکاء به یک فرهنگ غنی که پیغمبر اسلام(ص) و ائمه اطهار سلام الله علیه پایه گذار و مشوق آن بودند، امکان پذیر بود.

در حوزه تضعیف مبانی فرهنگی اصیل اسلامی از قبیل اخوت اسلامی، تقویت مبانی تمدن ساز، درون زایی علم و برون نگری، اعتماد به قوت درونی، ظلم ستیزی و نوع دوستی و ..... دشمنان اسلام بعد از رحلت رسول اکرم(ص) تلاش گسترده ای داشتند. این تلاش تا حدود دویست سال گذشته که جریان بیداری اسلامی شکل گرفت، به تدریج باعث تهی شدن خزانه های علمی مسلمانان، ضعف و فطور قدرت علمی آنها گردید. این جریان بازگشت به قدرت های درونی که در آراء سید جمال به وفور دیده می شود، در کتاب بررسی نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر به خوبی مورد موشکافی قرار گرفته است.

مقام معظم رهبری در چندین مورد با ذکر این بیان حضرت امیر(ع) در نهج البلاغه که فرمود: العلم سلطان من وجده صال و من لم یجده صیل علیه (دانش، سلطنت و قدرت است. هر که آن را بیابد با آن یورش برد و هر که آن را نیابد بر او یورش برند و مغلوب گردد) به مولفه اقتدار علمی و اقتدار فرهنگی اشاره فرمودند. چنین قدرتی را همگرایی فرهنگی جهان اسلام فراهم خواهد ساخت.

*راهکارهای همگرایی امت اسلامی برای تقویت مولفه های تمدن اسلامی چیست؟

امت اسلامی در ابتدا باید الزامات تمدن اسلامی را قبول کنند. تمدن اسلامی حاوی فرهنگ اسلامی است. اصلی ترین مولفه فرهنگ اسلامی بازگشت به خویشتن اسلامی است. خوشبختانه آموزه های اسلامی ریشه در جان مسلمانان داشته و چنانچه تفاهم و یکدلی بین نخبگان جهان اسلام ایجاد گردد، رسوبات فرقه گرایی و بدبینی بین مذاهب اسلامی از بین برود، زمینه برای حرکت حول محور توحید فراهم خواهد گردید.

اصلی ترین مولفه فرهنگ اسلامی بازگشت به خویشتن اسلامی است

*به نظر شما مجمع جهانی صلح اسلامی در برقراری صلح عادلانه و حفظ کرامت انسانی و همچنین نزدیکی هرچه بیشتر مسلمانان و اتحاد بین آنها چه اقداماتی را می تواند انجام دهد تا بر جهانی اسلام تاثیر گذار باشد؟

خوشبختانه بنده به عنوان یکی از خدمتگزارانی که تا حدودی در جریان زحمات دوستان بزرگوار در این مجمع مبارک هستم، شهادت می دهم برنامه های مجمع جهانی صلح اسلامی با بضاعت آن حول همین برنامه می باشد. تکیه بر مفهوم صلح اسلامی در واقع حاکی از تلاش مجمع برای ایجاد همگرایی پیروان دین اسلام می باشد. ظرفیت های بزرگی از جهان اسلام در چالش های درونی آن در حال از بین رفتن است. گرایش به دین اسلام در جهان رو به افزایش است. آمارها تا سال ۲۰۵۰ نشان از پیشروی پیروان دین اسلام نسبت به دیگر ادیان در بسیاری از کشورهای جهان دارد.

در واقع توجه انسانها به فطرت خداگرایی آنها نشان از بازگشت به خداگرایی دارد. در این بین وظیفه مسلمانها استفاده از این ظرفیت عظیم در راستای سامان دادن به ضعف ها، رفع چالش ها، و حرکت به سمت آماده کردن جهان برای ظهور منجی بزرگ امام عصر ارواحنا له الفداء است. مجمع جهانی صلح اسلامی می تواند در ارتباط با نخبگان، اندیشمندان، متفکران مسلمان و حتی غیر مسلمان، آنها را نسبت به شرایط موجود آشنا نموده و در یک چشم انداز روشن و صریح، ملت های مسلمان با روشنگری که انجام می شود به این همگرایی خواهند رسید. اگر چه این حرکت جهادی با چالش های بزرگ روبرو است اما مسلما با هدایت های امام عصر (عج) به ثمر خواهد رسید.