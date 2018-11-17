۴۴ درصداز مناطق شهری هرمزگان درگیر بافت فرسوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شیری در کارگاه مدیریت توسعه و منابع که با حضور نمایندگان استان های جنوبی به محوریت هرمزگان در بندرعباس تشکیل شد گفت: یکی از برنامه های دولت حل مشکلات مسکن به ویژه در بافت های فرسوده است ، به عنوان مثال ۴۴ درصد مناطق شهری هرمزگان درگیر بافت فرسوده است.

وی توضیح داد: احیای بافت فرسوده محله چاهستانی ها یکی از بهترین پروژه های انجام شده در سطح ملی و استان است که با همکاری و همیاری دستگاه های دیگر پیشرفت بسیار خوبی داشته است.

این مقام مسئول تصریح کرد: در یک اقدام مشترک شهرداری و راه وشهرسازی به توافق رسیدند که منابع زمین از راه و شهرسازی تامین شد. محله چاهستانی حدود ۲۰ هزار نفر جمعیت و ۴ هزار و ۷۸۰ واحد خانه دارد که ۴۷۰ واحد ان زیر ۵۰ متر است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از این محلات در صورت بروز حوادث با اتفاقات بسیار ناگواری رو به رو می شوند اظهار داشت: امکان دسترسی در این منطقه بسیار کم بود، لذا برای جبران آن یک خیابان هزار متری در این منطقه احداث شد و توانستیم در مدت کمتر از ۵ ماه معبر را بازگشایی کنیم در پی این عملیات ۲۰۰ واحد خانه تخریب و به ازای ان زمین به مالکان واگذار گردید.

شیری خاطر نشان کرد: در انجام پروژه احیای بافت فرسوده محله چاهستانی ها دستگاه هایی مانند آب و برق همکاری بسیار خوبی داشتند.کارها با سرعت انجام شد و شهرداری نیز در راستای توافقات، همکاری بسیار خوبی داشت.

وی بیان کرد: یکی از بهترین اتفاقات در احیای بافت فرسوده منطقه چاهستانی ها، تشکیل هیئت امنا از افراد خود محله بود که به عنوان نماینده گفتگوها و رایزنی ها را با اهالی انجام می دادند و سپس توافقاتی در آن خصوص صورت می پذیرفت.

مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان با بیان اینکه میتوان با فکر جمعی و بررسی های مختلف برای آینده برنامه ریزی های خوبی انجام داد گفت: محله چاهستانی ها ۱۰۶ هکتار است که با راهکارهای اتخاذ شده، سند تک برگ برای زمین ها صادر شد. همچنین با همکاری هیئت امنا توافقات انجام و برخی خانه ها که باید عقب نشینی می کردند، با تامین اعتبار و کمک دولت این کار را انجام می دادند.

شیری اضافه کرد: برای حدود ۵۹ خانه عقب نشینی صورت گرفت و طی مراحلی و در فازهای بعدی به افراد با میزان متراژ و شرایط متفاوت زمین و یا خانه واگذار شدو برای جبران کسری به تعداد پنج هزار نفر وام با سود ۹ درصد در نظر گرفته شده است.

وی در پایان تاکید کرد: هر فردی که بخواهد خانه خودش را در بافت فرسوده بسازد، بسته تشویقی به آن تعلق میگیرد که شامل دریافت پروانه از شهرداری به صورت رایگان، تخفیف ۵۰ درصدی نظام مهندسی، دریافت سند و دریافت وام ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی می شود.