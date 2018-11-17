دریافت ورودیه توسط تالارهای پذیرایی قرچک ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا تاجیک عصر شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران حاضر در اتاق اصناف قرچک اظهار داشت: با توجه به اغاز جشن های ازدواج، مردم باید در عقد قرار داد با تالار های عروسی دقت کنند.

تاجیک گفت : بسیاری از اختلافات مردم با تالار های پذیرایی به دلیل بی دقتی در عقد قرارداد است و از این جهت متصدیان تالارهای پذیرایی مکلف هستند قوانین را شفاف به مشتری اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه بررسی اختلافات در بازرسی اتاق اصناف بدون قرارداد امکان پذیر نیست ،افزود: حتما طرفین باید در قرداد زمان، مبلغ، نوع خدمات را درج کنند و متصدی تالار باید فاکتور را به متقاضی تحویل دهند.

رئیس اتاق اصناف قرچک بیان داشت: در قانون موضوعی مانند حق سرویس و ورودیه و اجبار به مشتری برای موضوعاتی مانند گل ارایی، فیلمبرداری و عکاسی و خواننده ممنوع است و مدیریت تالار حق ندارد اجبارا به مشتری اعلام کند باید از خدمات مورد تائید تالار استفاده کند.

وی افزود: هرگونه فروش اجباری اعم از دسر، پیش غذا و سایر خدمات به مشتری توسط تالار های پذیرایی برای مراسمات ممنوع است و کلیه موارد باید توافقی باشد.

رئیس اتاق اصناف شهرستان قرچک گفت: گاهی اوقات مشتری تمایل دارد خدمات بیشتری در تالار به مهمانان ارائه شود و از این جهت باید تالار دار با مشتری همکاری کند و کلیه موارد به صورت شفاف در قرارداد درج شود.