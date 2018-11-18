کاهش ۴ درصدی سزارین در استان ایلام

کریم همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تولد نوزادان یکی از زیباترین لحظات خلقت است، در طی فرایند زایمان حفظ سلامت مادر و نوزادان از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

وی گفت: زایمان طبیعی فواید بسیار زیادی دارد و سزارین فقط در موارد اورژانسی که جان مادر یا جنین در خطر است انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام اظهار داشت: امسال در شش ماهه اول تعداد سزارین ها در استان چهار درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

وی افزود: ما به عنوان متولی سلامت استان هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به دنبال این هستیم که تعداد زایمان های طبیعی بیشتر شود و تقریبا با تمام مراکز زایمانی تجهیزات این مراکز را به روز کردیم.

همتی عنوان کرد: تمامی زایمان های طبیعی به صورت رایگان در استان انجام می شود.