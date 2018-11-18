به گزارش خبرنگار مهر، سیدخلاق میرنیا ظهر یکشنبه در آیین کلنگ زنی پروژه بلوک ۷سرای دانشجویی خواهران حضرت زینب (س) با بیان اینکه این پروژه با همت خیر نیک اندیش محمد صالح طاهری خرم آبادی احداث می شود افزود:دانشگاه مازندران از معدود دانشگاههای مادر در کشور است که فاقد انجمن خیران است.

رئیس دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه در مدت سه سال تلاش زیادی و جلسات متعددی برگزار کردیم تا بتوانیم از کمک خیران بهره مند شویم،گفت: با پیگیری و تلاش انجام شده توانستیم از کمک آقای طاهری خیر نیکوکار برای ساخت خوابگاه دانشجویی بهره مند شویم.

میرنیا با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و ۴۰۰دانشجو در خوابگاه دانشگاه حضرت زینب ساکن هستند،اظهار کرد: تعداد یک هزار دانشجو نیز در خوابگاههای خودگردان اسکان دارند که متاسفانه این خوابگاهها استاندارد نبوده و از کیفیت و شرایط مطلوبی برخوردار نیستند به طوری که ۷ الی ۸دانشجو در یک اتاق اسکان دارند.

وی با بیان اینکه کیفیت خوابگاه نقش مهمی در آرامش و نشاط دانشجویان دارد ،اظهار امیدواری کرد: با احداث این خوابگاهها دانشجویان را در این خوابگاهها اسکان داده و با کاهش ظرفیت اتاقها دانشجویان بتوانند در فضای مناسب تر به تحصیل بپردازند.

میرنیا با بیان اینکه اسکان دانشجویان در خوابگاههای دانشجویی موجب امنیت بیشتر برای دانشجویان می شود،گفت: این خوابگاه با همیاری سید محمدصالح طاهری خرم آبادی، خیر نیکوکار از امروز آغاز شد و پیش بینی شده است بعد از ۱۸ ماه به بهره برداری برسد.

در ادامه سیدمصطفی صالح طبری خرم آبادی پدر خیر نیکوکار سید محمد صالح طبری اظهار کرد: انجام کار خیر سبب می شود دیگران هم در مسیر خیر حرکت کنند و به مسیر خیر هدایت شوند.

وی با اشاره به احداث پروژه بلوک ۷سرای دانشجویی خواهران حضرت زینب عنوان کرد: این پروژه در زمینی به متراژ ۳۵۰متر مربع با هزینه شخصی در چهار طبقه از امروز آغاز و پیش بینی می شود در اردیبهشت ۹۹ بعد از ۱۸ماه به بهره برداری برسد.

وی اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه را ۸۰میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: بعد از اجرای این پروژه ،پروژه های دیگری نیز در زمینه احداث خوابگاه پیش بینی کرده ایم.