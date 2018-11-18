۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۳۵

موگرینی: عربستان درباره قتل خاشقجی شفاف‎سازی کند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر پیگیری نتیجه تحقیق پیرامون قتل خاشقجی، ریاض را به شفاف‎سازی کامل درباره این موضوع فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار شفاف‌سازی کامل ریاض درخصوص ماجرای قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی شد.

وی در این باره گفت: اتحادیه اروپا از بیانیه ۱۵ نوامبر مقامات سعودی درخصوص تازه‌ترین نتایج تحقیقات پیرامون قتل خاشقجی آگاه است حال‌آنکه شفافسازی کامل درباره این جنایت هولناک و تضمین مسئولیت‌پذیری عاملان آن، همچنان ضروری است.   

موگرینی همچنین بر ضرورت طی شدن روند قانونی در راستای ممانعت از بروز وقایع مشابه، تاکید کرد.

اظهارات موگرینی درحالی ایراد شد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) از دست داشتن محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در ماجرای قتل خاشقجی خبر می‌دهد حال آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تلاش برای تبرئه وی، گزارش سیا را عجولانه توصیف کرده و مدعی است تا روز سه‌شنبه گزارش کاملی به دست وی می‌رسد و آن موقع معلوم خواهد شد که از نظر دولت واشنگتن چه کسی دستور قتل خاشقجی را صادر کرده است!

مریم خرمایی

