کتاب «ارتباطات بازاریابی مد» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی مد و لباس کشور ، کتاب «ارتباطات بازاریابی مد» اولین نسخه ویرایش شده درزمینه مدیریت بازاریابی مد، به قلم پروفسورگینورلی گرینوود به رشته تحریر درآمده است. این کتاب که در حوزه خود بی‌نظیر است ابتدا توسط انتشارات (جان وایلی و پسران)در سال ۲۰۱۳میلادی منتشر شده و سپس توسط کامبیز حیدرزاده و مجید افتخاری به زبان فارسی برگردانده شده است.

راهبرد(استراتژی)بازاریابی، ابزارها و رسانه‌ها، قدرت مجلات، نقش روابط عمومی، افرادمشهور، محیط فروشگاه خرده فروشی مد، ارتباطات بازاریابی تجاری، ارتباطات بین المللی بازار یابی مد، چارچوب و قوانین، ارزیابی اثر بخشی ارتباطات بازار یابی مد، تغییرات آتی در ارتباطات بازار یابی مد، عنوان فصل‌های این کتاب است‌.

مولف در بخشی از مقدمه کتابش نوشته است: علیرغم وجود فناوری‌های جدید، هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند به اندازه مجلات، تجمل وظرافت آگهی‌های چاپی را به نمایش بگذارد. در فصل اول این کتاب؛ ابزارها و کانال‌های رسانه‌ای موجود، بر اساس مزایا و معایب‌شان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

در بخشی از این کتاب نیز آمده است: ترجمه این کتاب برای علاقمندان به حوزه «ارتباطات بازاریابی مد» به زبان فارسی تهیه شده است تا کمبودهای موجود در بازار کتاب‌های تخصصی دراین زمینه را تاحدودی رفع کند. این کتاب هم‌اکنون در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها در رشته های تخصصی در حال تدریس است. مترجمان مطالعه این کتاب را به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری (رشته‌های مدیریت بازارگانی، مدیریت اجرایی، ام‌بی‌ای و دیگر رشته‌ها ) و تمام علاقمندان بازاریابی و فعالان صنعت نیز توصیه می‌کنند.

بیان مطالب به صورت کاربردی و جذاب، از جمله مزایای این کتاب است.

در فصل اول این کتاب توضیحاتی درباره صنعت مد آمده است: صنعت مد، همواره به عنوان یکی از صنایع پویا و شاخص باارزش افزوده بالا به عنوان یکی از صنایع جذاب در حوزه اقتصاد کشورها در جهان مطرح بوده است. این صنعت هم، نظیر دیگر صنایع پیرو قوانین و اصول علم بازاریابی است که به واسطه پیچیدگی موجود در آن نقش بازاریابی بسیار پر اهمیت و برجسته نشان داده می‌شود. متاسفانه فقر شدید منابع در این حوزه برای فعالان مد، همواره به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات مطرح بوده که در کشور ما نیز به علت وجود آثار بسیار کم در این حوزه همواره مخاطبین این صنعت را دچار مشکل کرده است.

«گینورلی گرینوود» یکی از شخصیت‌های علمی پیشتاز در حوزه بازاریابی مد است که بینش جدیدی نسبت به رسانه‌های مد، بین المللی‌سازی و سنجش بازگشت سرمایه و میزان اثر بخشی ارائه می‌دهد. ارتباطات بازاریابی مد، کتابی ضروری برای تمامی دوره‌های آموزشی مربوط به بازاریابی مد است. وجود مطالعات موردی و سوالات در کتاب مذکور باعث شده است تا این کتاب تبدیل به منبعی باارزش برای اساتید، شاغلین و دانشجویان شود.

کتاب ارتباطات بازاریابی مد در ۲۴۴صفحه و ۱۲ فصل تدوین، با شمارگان یک هزار و ۱۰۰نسخه به بهای ۳۶هزار و پانصد تومان از سوی انتشارات تمدن علمی راهی بازار نشرشده است.