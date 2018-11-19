به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه «یو جانگ هیان» سفیر کرهجنوبی با حضور در تالار شورا شهر رشت با اعضای این شورا دیدار و گفتگو کرد. این دیدار به منظور معرفی شهرهای خلاق کرهجنوبی در زمینههای خوراک، موسیقی، ادبیات، صنایع دستی انجام شد. رئیس شورای اسلامی شهر رشت نیز در این دیدار خواستار استفاده از تکنولوژی کرهجنوبی در اداره هوشمند شهرها و احداث تراموا شد و بر همکارهای مشترک در حوزه زیست محیطی تاکید کرد.
سفیر کره جنوبی که پیش از این دیدار از شهرهای رامسر و ماسوله دیدار کرده بوده با اشاره به پیوستن این کشور به کنوانسیون زیست محیطی رامسر در ۱۹۷۱، خواستار تحکیم و گسترش روابط بین کره و استان گیلان شد و تاکیدکرد: کره از تحریمهای آمریکا معاف شده و می تواند نفت خام از ایران خریداری کند.
روابط ایران و کره محدود به حوزه نفتی و الکترونیک نیست
یو جانگ هیان با بیان اینکه در دیپلماسی جدید، دو ایالت دو کشور می توانند همکاری متقابل داشته باشند، افزود: ایران و کره جنوبی از سال ۱۹۶۲ روابط اقتصادی داشته و در طول زمانهای مختلف این روابط ادامه یافته است.
وی با اشاره به معافیت این کشور از تحریمهای آمریکا علیه ایران، بیان کرد: این اقدام سبب می شود تا روابط تجاری دو کشور ادامه یابد. البته ممکن بوده این روابط قوی نباشد ولی در آینده می توانیم آن را تقویت کنیم.
هیان با بیان اینکه این همکاریها تنها به حوزه نفتی و محصولات الکترونیک محدود نخواهد شد، تصریح کرد: مسئولان کرهجنوبی علاقهمند به تقویت این روابط در حوزه منطقهای و جهانی نیز هستند.
سفیر کرهجنوبی با اشاره به امضای پروتکل محیط زیست رامسر از سوی کرهجنوبی در ۱۹۷۱، اظهارکرد: حساسیت ویژهای در حوزه مسائل محیط زیستی در ایران وجود دارد.
وی افزود: کرهجنوبی از نظر شهر هوشمند و حمل و نقل ریلی پیشرفتهای خوبی داشته و آماده همکاری دو جانبه و امضای قراردادهایی در این حوزه است.
هیان در ادامه از دیپلماسی خلاقیت و خواهرخواندگی بین رشت و کره جنوبی نیز استقبال کرد و ادامه داد: در گذشته ارتباط میان دو کشور تنها در سطح کلان وجود داشت اما امروز با تغییر تفکرها ایالتها تصمیم می گیرند که بین دو کشور یا استان روابط برقرار شود.
بهره گیری از تجربیان کرهجنوبی در زمینه مسائل محیط زیستی و مدیریت پسماند
رئیس شورای اسلامی شهر رشت نیز در ادامه این دیدار اظهارکرد: امیدواریم این دیدار آغازی برای گسترش روابط بین دو کشور و استان گیلان با شهرهای کرهجنوبی در سطح اقتصادی باشد.
امیر حسین علوی افزود: گیلان و رشت از لحاظ طبیعت، اقلیم و فرهنگ مردم شباهتهای زیادی به سرزمین های شرق داشته و مردم این استان نیز شناخت خوبی از کشور کره دارند.
علوی با اشاره به تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، تصریح کرد: مردم این روزها سیاستهای خصمانه تحریمهای آمریکا را تحمل می کنند. پارلمان محلی تمایل دارد تا روابط فرهنگی و اجتماعی خود را با شهرهای مشابه در دیگر کشورها گسترش دهد.
رئیس شورای شهر رشت خواستار گسترش روابط و استفاده از تکنولوژی الکترونیک و حمل و نقل ریلی کره در شهر رشت شد.
وی با اشاره به معضلات زیست محیطی در شهر رشت، گفت: دو کشور در حوزه زیست محیطی و مدیریت پسماند می توانند همکاری داشته و ما از تجربیات کره استفاده کنیم.
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