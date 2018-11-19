به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد: ما می بایست اسامه بن‌لادن (سرکرده شبکه القاعده) را خیلی پیشتر می گرفتیم.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه نوشت: رئیس جمهوری کلینتون از شکار این هدف بازماند. ما میلیاردها دلار به پاکستان پول دادیم ولی آن ها به ما نگفتند که بن لادن در آن کشور زندگی می کرد. دیگر میلیاردها دلار به پاکستان نمی دهیم؛ زیرا آن ها پول ما را می گیرند، اما برای ما کاری نمی کنند. بن لادن نمونه مهم آن است؛ افغانستان نمونه دیگری است. دیگر تمام شد.

اسامه بن لادن در ماه می سال ۲۰۱۱ در جریان عملیات نیروهای ویژه امریکایی در پاکستان کشته شد. مقامات پاکستان پیشتر تصریح کرده بود که از موجودیت سرکرده القاعده در پاکستان آگاهی نداشته است.

این درحالیست که پس از روی کار آمدن ترامپ، روابط امریکا با پاکستان به گونه کم سابقه ای به تیرگی گراییده است.