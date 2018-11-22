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۱ آذر ۱۳۹۷، ۹:۱۱

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان:

۱۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در سمنان کشف شد

۱۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در سمنان کشف شد

سمنان - جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ۱۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در این استان خبر داد و گفت: خاطیان این پرونده برای بررسی بیشتر پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتظامی استان سمنان، سرهنگ عبدالله حسنی از کشف ۱۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در این استان خبر داد و تاکید کرد: مأموران پلیس آگاهی در دو عملیات مختلف از سه تریلی حامل کالا، مقدار ۱۱ میلیارد ریال کالای قاچاق کشف کردند.

وی اضافه کرد: این کالاهای قاچاق از تهران بارگیری شده بود و رانندگان این سه تریلی به مقصد مشهد در حرکت بودند که با تلاش مأموران نیروی انتظامی متوقف شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان ضمن تأکید بر لزوم برخورد جدی با قاچاق کالا بیان کرد: عمده این کالاها شامل لوازم ساختمانی، لوازم جانبی کامپیوتر و مواد خوراکی بوده است.

حسنی بیان کرد: نیروی انتظامی در برخورد بدون مماشات با اخلال‌گران اقتصادی و قاچاقچیان از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.

کد مطلب 4465444

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