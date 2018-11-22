۴۹ میلیون و ۶۸۸ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی هفته جاری تعداد ۴۹ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۸۱۱ سهم به ارزش ۲۳۲ میلیارد و ۴۲۹ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۱۵۴ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان عنوان کرد: ۵۶ درصد از معاملات این هفته بورس همدان مربوط به خرید سهام و ۴۴ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدی تاکید کرد: این تعداد سهام متعلق به ۲۳۴ شرکت است و این هفته در بورس منطقه‌ای همدان ۷۳ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان اضافه کرد: شاخص کل قیمت در هفته جاری معادل ۱۷۵ هزار و ۷۱۳ واحد بود که نسبت به هفته گذشته ۶ هزار و ۲۸۱ واحد کاهش یافت.