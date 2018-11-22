به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز پنجشنبه، درحالیکه سرمایهگذاران در مواجهه با افزایش نرخ بهره آمریکا و تنشهای تجاری، در مورد کند شدن رشد اقتصادی جهان نگران هستند، سهام آسیایی در روزی پر احتیاط بالا و پایین شد.
بازار سهام آمریکا پس از این که مختصرا افت کرد، توانست اندکی رشد کند که این به تداوم حالوهوای شکننده سرمایهگذاران پس از سقوط ماه اکتبر و افت شدید سهام در جلسههای اخیر، اشاره دارد.
گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه اماسسیآی در خارج از ژاپن در انتهای معاملات امروز، ۰.۲ درصد رشد کرد و افتهای اولیه خود را جبران کرد. این شاخص توانسته است پس از ۳ ماه متوالی افت، فعلا در ماه نوامبر مثبت باقی بماند، اما بدترین عملکرد سالانه خود از ۲۰۱۱ تا کنون را ثبت خواهد کرد.
نیکی ژاپن از اوج امروز خود که در اوایل معاملات به دست آمده بود، پایین آمد ولی همچنان ۰.۷ درصد بالاتر باقی ماند. سهام چین پس از این که امروز را با رشد آغاز کرد، دوباره وارد منطقه منفی شد و ۰.۴ درصد افت کرد.
جنگ تجاری تلخ بین چین و آمریکا همچنان بزرگترین نگرانی بازارها باقی مانده است و با نشانههایی از ضعف درآمدهای شرکتها، سقوط سنگین سهام تکنولوژی و افزایش نرخ بهره آمریکا، سرمایهگذاران تشویق شدهاند که پول خود را از بازارها خارج کنند.
سهام شاخص ایمینی اساندپی توانست تا ساعت ۱۲:۳۵ به وقت تهران، ۰.۲ درصد رشد کند، درحالیکه سهام فوتسی انگلیس، بدون تغییر و سهام داکس آلمان با افتی اندک مواجه شدند.
درحالیکه نگاه سرمایهگذاران به دیدار ترامپ و شی جینپینگ در حاشیه اجلاس جی ۲۰ معطوف شده است، تاجران چینی در مورد هیچ پیشرفتی در این مذاکرات خوشبین نیستند، ولی با این حال همچنان منتظر سوپرایز شدن میمانند.
در بازار ارز، دلار در برابر ارزهای مهم جهان تا نرخ ۹۶.۵۶۶ پایین آمد و ین در نرخ برابری ۱۱۳ ثابت ماند.
قیمت طلا هم با افزایشی اندک روبرو شد و به هر اونس ۱۲۲۷.۹۸ دلار رسید.
نظر شما