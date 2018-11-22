افزایش ۸۷ درصدی حوادث آسانسور در شهریار

احمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملیات ها و ماموریت های انجام شده توسط سازمان آتش نشانی شهرداری شهریار اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۷ تا کنون بیش از ۲۱۲ مورد حادثه آسانسور در سامانه حوادث سازمان آتش‌نشانی ثبت و توسط آتش‌نشانان امدادرسانی شده است.

کریمی در ادامه افزود: آمار حوادث آسانسور در حوزه شهر شهریار از ابتدای سال ۹۷ تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۷درصد رشد داشته است.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری شهریار بیان داشت: در حوادث اعلامی آسانسور از ابتدای سال تاکنون ۱۶ نفر مصدومی از سه حادثه سقوط آسانسور و ۳۰۸نفر محبوسی توسط آتش‌نشان امدادرسانی شدند.