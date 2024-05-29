ورود موجی کم رطوبت به جو استان کرمانشاه/ افزایش دما ادامه دارد

محمدعلی زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، هوای استان طی امروز و فردا (پنجشنبه) صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات با وزش باد، در نواحی مرزی گاهی همراه با غبار رقیق پیش بینی می‌شود.

وی افزود: به دنبال این شرایط، موجی کم رطوبت در روزهای جمعه و شنبه، سبب تشدید وزش باد و تشکیل توفان‌هایی از گردوخاک در منطقه می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: احتمال اینکه غبار حاصل از این توفان‌ها، طی ساعاتی از اواخر روز جمعه تا ظهر شنبه، جو استان را بویژه در مناطق غربی، غبارآلود نماید؛ دور از انتظار نمی‌باشد.

وی ادامه داد: متوسط دمای هوا که تا روز شنبه و در اغلب نقاط، نسبتاً محسوس افزایش می‌یابد؛ در روزهای یکشنبه و دوشنبه موقتاً کاهش خواهد یافت.

به گفته زورآوند دمای هوا در مرکز استان کرمانشاه برای امروز در کمترین حد خود دمای ۱۲ درجه سانتی گراد را تجربه خواهد کرد و رد بالاترین حد خود نیز به ۳۳ درجه خواهد رسید.