به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان ان، بنابر اعلام بنیاد خیریه بی خانمان های انگلستان، آمار افراد بی خانمان این کشور تنها در ماه گذشته بیش از هزار نفر افزایش یافته است.

بنابر آمارهای منتشر شده، در سه ماهه اول سال جاری شمار افراد بی خانمانی که جایی برای سکونت نداشته و در کنار خیابان زندگی کرده اند برابر با ۳۲۰ هزار نفر بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۷ نیز رشد ۴ درصدی داشته و به میزان ۱۳ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

شهر لندن پایتخت این کشور نیز بیش ترین تعداد افراد بی خانمان را در خود جای داده است. به طوریکه بیش از ۱۶۷ هزار نفر از افراد بی سرپناه این کشور در خیابان های لندن زندگی می کنند.

این بدین معنا است که از هر ۵۳ فرد ساکن شهر لندن، یک نفر بی خانمان است. این آمار در خصوص شهرهای دیگر انگلیس نیز صادق است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بنیاد خیریه بی خانمان های انگلیس، در شهر بریتون واقع در ساحل جنوبی این کشور از هر ۶۷ نفر یک فرد شب را در خیابان سپری می کند. در شهر منچستر نیز از هر ۱۳۵ شهروند انگلیسی یک نفر بی خانمان است.

به گفته مقامات محلی این کشور، پس از لندن شهر نیوهام به عنوان یکی از ناامن ترین مکان ها از نظر سکونت محسوب می شود. بیش از ۱۴ هزار نفر از شهروندان نیوهام بی خانمان بوده و از هر ۲۴ فرد یک نفر مکانی برای زندگی ندارد.

پلی نیته مسئول پناهگاه بی خانمان های بریتانیا، وجود ۳۲۰ هزار بی خانمان در انگلیس را یک بحران خوانده و گفته است: آمارهای جدید نشان می دهد که بی خانمانی تاثیر ویران کننده ای بر روی زندگی مردم سراسر کشور گذاشته است.

وی هشدار داده است: دولت باید اقدامی جدی برای بهبود وضعیت صدها هزار نفر از افرادی که در پاییز امسال بی مسکن شده اند، انجام دهد.

تلی افریک یکی از افراد بی خانمانی است که به تازگی مسکن خود را از دست داده و به همراه همسر و دو فرزند خود مدتی است در یک پناهگاه زندگی می کنند.

وی درباره علت بی خانمان شدن خود می گوید: پس از عدم توانایی در پرداخت اجاره مسکن خود، بلافاصه مجبور به ترک خانه شدیم و به جز خیابان و روی آوردن به پناهگاه های خیریه جایی برای زندگی نداشتیم. ما دوران بسیار سختی را سپری کردیم و در کنار خیابان تا صبح از سرما اشک ریختیم.

به طور کلی افزایش شمار افراد بی خانمان در کشور انگلیس به یک بحران تبدیل شده و از هر ۲۰۰ شهروند این کشور یک نفر بی سرپناه است.