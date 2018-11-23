کاهش دمای هوا با اسپری کردن ذرات «آئروسل سولفات» در اتمسفر زمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، مهندسی دوباره اتمسفر زمین برای معکوس کردن روند افزایش دمای جهان همیشه به عنوان راه حل احتمالی تغییرات آب وهوایی مطرح بوده است.

در همین راستا نتایج تحقیقاتی جدید که در نشریه Environmental Research Lettersمنتشر شده قابلیت ها و هزینه روش های مختلف تزریق کردن ذرات سولفات در استراتوسفر زمین را بررسی کرده است. این روش به SAI مشهور است.

این تحقیق ایده اسپری کردن ذرات آئروسل( هواپخش) سولفات از ارتفاع ۲۰ کیلومتری سطح زمین به استراتوسفر را بررسی کرده است. با اسپری کردن این ذرات به استراتوسفر، ازگرمایش زمین کاسته می شود.

اگر این فناوری کارآمد باشد، می توان از آن برای جبران تاثیرات ناشی از انتشار مداوم گازهای گلخانه ای استفاده کرد.

تحقیقی جدید فرایند ارسال ذرات سولفیت به استراتوسفر را یک راه حل امکانپذیر معرفی کرده که با هزینه ای اندک و با کمک یک هواپیما که در ارتفاع بالا پرواز می کند، انجام پذیر است.

گرنو واگنر از دانشکده مهندسی و علوم کاربردی دانشگاه هاروارد و یکی از مولفان ارشد تحقیق می گوید: مهندسی زیستی انرژی خورشید روشی سریع و ارزان است.

ما در این تحقیق به طور فرضی نشان دادیم از منظر مهندسی، این برنامه از ۱۵ سال دیگر قابل اجرا است. علاوه بر آن پروژه مذکور بسیار ارزان است و با بودجه ۲تا ۵ میلیارد دلاری در سال می توان آن را اجرا کرد.