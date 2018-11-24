سیستمی که از چرخش فضانوردان جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، چرخش فضانوردان و چتربازان یک اشتباه مرگبار است و به همین دلیل مهندسان شرکت Draper مشغول ساخت یک دستگاه چرخش هستند که به طور خودکار از چرخیدن آنها جلوگیری می کند.

این دستگاه با کمک شبکه ای از حسگرها و ژیروسکوپ های کنترل لحظه ای چرخش های خطرناک را تشخیص می دهد و آنها را متوقف می کند.

با وجود آنکه مشکلات مشابه برای فضانوردان و چتربازان کمی عجیب به نظر می رسد اما این مشکل در ارتفاع بسیار بالا (مانند قسمت بالایی استراتوسفر) برای هر دو گروه اتفاق می افتد. فضانوردان و چتربازان هر دو باید با فقدان گرانش و کمبود هوا دست و پنجه نرم کنند.

یکی دیگر از خطرناک ترین مشکلات برای هر دو گروه چرخش غیر قابل کنترل است. با توجه به آنکه هیچ گرانشی وجود ندارد چترباز یا فضانورد ممکن است دچار چرخش شوند. این وضعیت منجر به بیهوشی یا حتی مرگ می شود.

درهمین راستا شرکت Draper با دیوید کلاکر طراح لباس های فضایی همکاری می کند تا سیستمی بسازد که درون لباس فضانورد یا چترباز نصب می شود و از چرخش فرد جلوگیری می کند. سپس ژیروسکوپ های کنترل لحظه ای می توانند جهت و نیروی چرخش را تشخیص دهند و برای هدایت توده چرخشی خود از حرکت زاویه استفاده و چرخش را متوقف کنند.

به گفته کوین دودا یکی از مهندسان سیستم فضایی در Draper، بهبود لباس های فضانوردان برای رهایی از چرخش در ارتفاع بالا اولویت ناسا و بسیاری از شرکت های فضایی است.