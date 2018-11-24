دید امنیتی را باید از کرمانشاه برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه صبح امروز شنبه در همایش بیست و دومین سالروز ملی صادرات و آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان که در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: برخی از مشکلاتی که پیش‌ روی تولید و صادرات وجود دارد حاصل سیاست‌هایی است که در دولت‌ها شکل می‌گیرد و تاوان آنرا بخش خصوصی می‌پردازد.

وی با تصریح اینکه سیاست کلی کشور سیاست تنش‌زایی با دنیا نیست، افزود: اما مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که از گذشته کشورهایی همچون ایران با آن روبه‌رو بوده‌و آن این است که در تصمیم‌گیری کند هستیم و موضع‌گیری‌ها هم مبهم است چون افراد نمی‌خواهند شفاف صحبت کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌ خارجی مجلس شورای اسلامی از سفر اعضای این کمیسیون به استان کرمانشاه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: از اغلب مرزهای کشور بازدید داشته‌ایم و اعتقاد داریم باید بیشتر به مرزها توجه کنیم؛ اولین مرز هم استان کرمانشاه بوده است که البته نقدهایی بر مصوبات انجام نشده در این مرز هم داریم.

فلاحت‌پیشه با بیان اینکه باید دید امنیتی از استان کرمانشاه برداشته شود، تصریح کرد: استان کرمانشاه تا زمانی که دید امنیتی بر آن حاکم است به هیچ وجه نمی‌تواند در حوزه اقتصادی استعدادهای خود را بروز دهد.

نماینده مردم اسلام‌آبادغرب و دالاهو در مجل شورای اسلامی بیان داشت: نمی‌توانید یک فعال اقتصادی را در نگاه اول متهم ببینید؛ این فعال اقتصادی باید بتواند با کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری و ریسک کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌ خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه در فضای تحریم امکان ریسک را به همه می‌دهیم و مصونیت قانونی برای آنها ایجاد می‌کنیم، حداقل در استان کرمانشاه که امنیتی اعلامش کرده‌ایم نیز باید این فرصت ریسک را به فعالان اقتصادی داد.

فلاحت‌پیشه اظهار داشت: در موضوع پیمان‌سپاری ارزی معتقدم یک تصمیم کلان را نمی‌توان برای کل کشور گرفت و بگویند در همه جا اجرا شود این تصمیم در مرزها ضد خودش عمل می‌کند.

وی ادامه داد: در سفر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به استان تلاش ما این خواهد بود که دید امنیتی از کرمانشاه برداشته شود و به استانها با دید یکسان نگاه نشود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌ خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: نباید با دید امنیتی سرمایه‌گذاران در این استان مرزی را فراری داد.

فلاحت‌پیشه همچنین از برپایی همایش توسعه در استان به مناسبت سالگرد زلزله خبر داد و افزود: همچنان پیگیر برپایی این همایش هستیم.