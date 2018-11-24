«پیکه» باشگاه فوتبال خودش را خواهد خرید!

به گزارش خبرگزاری مهر، جرار پیکه، مدافع تیم فوتبال بارسلونا، ایده‌ای جدید در سر دارد و قصد دارد روزی آن را عملی کند. او اخیرا مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی اکیپ داشته و به یکی از چند ایدهای که در سر داشته اشاره کرده است.

او چنین توضیح داده است: در حال حاضر دو ایده دارم. یکی خرید یک تیم است، متاسفم، اما بیشتر از این نمی‌توانم توضیحی بدهم. ایده بعدی هم ایجاد رقابتی فوتبالی جدید یا استفاده از یکی از لیگ‌هایی است که در حال حاضر وجود دارد.

با وجود پافشاری خبرنگار پیکه به هیچ جزئیاتی درباره این دو ایده‌اش اشاره نکرده است و تنها گفته مطمئن باشید هر دو ایده بسیار جذاب هستند.

او درباره یکی دیگر از اهدافش که درباره ورزش تنیس است گفت، دوباره راه‌اندازی کردن «دیویس کاپ» : بازیکنانی هستند که برای این پروژه در اولویت ما هستند، مانند نادال، تین و سلیک. دیگران اما در این پروژه نیستند، نمی‌خواهند در دو رقابت باشند.

او درباره این که به راجر فدرر برای برنامه‌اش فکر کرده یا نه گفت: نمی‌خواهم وقتم را تلف کنم، مشکل سابقه نداریم، چیزی که می‌خواهم این است که یک رقابت ایجاد کنم، اما این رقابت لازم نیست حتما «پیکه کاپ» باشد.