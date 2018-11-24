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۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۱

رئیس بسیج سازندگی کرمانشاه خبر داد:

کمک ۱.۳ میلیارد تومانی بسیج سازندگی برای تهیه داروی زلزله‌زدگان

کمک ۱.۳ میلیارد تومانی بسیج سازندگی برای تهیه داروی زلزله‌زدگان

کرمانشاه_رئیس سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه از کمک ۱.۳ میلیارد تومانی بسیج سازندگی برای تهیه داروی زلزله‌زدگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین قبادی بصیر پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه مجمع و شورای جهادی استان کرمانشاه با گرامیداشت هفته وحدت اظهار داشت: بسیج نمادی از انسان‌های دین‌مداری است که خالصانه برای محقق شدن اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند.

وی افزود: در یک کشوری زمانی امنیتی پایدار خواهیم داشت که نقش مردم در آن برجسته باشد و در کشورهای سوریه و عراق هم رمز موفقیت و پیروزی آنان تشکیل گروهای بسیج مردمی بود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه با اشاره به نقش مؤثر گروه‌های جهادی در محرومیت‌زدایی، گفت: گروه‌های جهادی همانگونه که از نام آن مشخص است یعنی جهاد، جهاد در راه خدا و این گروها در مناطق محروم ما نقش بسزایی دارند.

وی با بیان اینکه افراد حاضر در گروه‌های جهادی با هدف رضایت خداوند و محرومیت زدایی خدمت می کنند، تصریح کرد: برخی از افراد حاضر در گروه‌های جهادی از دیگر استان‌ها و شهرها همراه خانواده خود آمده اند تا گره‌ای از مشکلات مردم محروم ما باز کنند.

سرهنگ قبادی بصیر با بیان اینکه خدمت در گروه‌های جهادی اقدامی بسیار ارزشمند است، افزود: یکی از وظایف مهم گروه‌های جهادی ، شناسایی کمبود ها در مناطق محروم مورد هدف و شناسایی محل‌های تأمین منابع است که مدیران گروهای جهادی باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

وی عنوان کرد: گروه‌های جهادی نباید تمرکز خود را برروی کار عمرانی قرار دهند بلکه در کار عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت فعالیت کنند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به فعالیت های بسیج سازندگی در زمینه کار آفرینی گفت: در دهکده اقتصادی مقاومتی در زمینه های کشاورزی صنعتی وسایر زمینه‌ها جوانانی در حال فعالیت و تولید هستند که می‌توان این فعالیت ها  را در کشور بی‌نظیر دانست و ما آماده هستیم هر جوانی که تمایل به کار در این دهکده دارد، زمینه فعالیت او را از جمله آموزش و پرداخت وام فراهم کنیم.

وی مبالغ  وام در پروژه‌های خرد را مبلغ ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد و گفت:طبق تفاهم نامه‌ای که با استانداری به امضا رسیده است اگر جوانی طرح کلان و توجیهی داشته باشد از محل صندوق منابع توسعه روستایی استفاده شود که این وام‌ها کم بهره و در مناطق زلزله‌زده بدون بهره است که البته تخصص شخص در این زمینه نیز مطرح است.

سرهنگ قبادی بصیر از حضور خواهران در گروه‌های جهادی نیز تقدیر کرد و گفت : خواهران ما همچون برادران در گروه‌های جهادی حضوری مستمر دارند که قابل تقدیر است و البته تأکید ما این بوده که حضور خواهران در این گروها برای انجام کارهای فرهنگی، مشاوره و سلامت باشد و در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی نیز تفاوتی بین خواهران و برادران وجود ندارد.

وی با اشاره به خدمات بسیج جامعه پزشکی در زمینه درمان هم تصریح کرد: اعتبارات خوبی در این زمینه در نظر گرفته شده است و پرهزینه ترین اردوهای جهادی ما اردوهای سلامت در بحث تأمین دارو است که در همین زلزله اخیر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای تهیه دارو کمک کرده‌ایم.

کد مطلب 4466828

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