به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین قبادی بصیر پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه مجمع و شورای جهادی استان کرمانشاه با گرامیداشت هفته وحدت اظهار داشت: بسیج نمادی از انسان‌های دین‌مداری است که خالصانه برای محقق شدن اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند.

وی افزود: در یک کشوری زمانی امنیتی پایدار خواهیم داشت که نقش مردم در آن برجسته باشد و در کشورهای سوریه و عراق هم رمز موفقیت و پیروزی آنان تشکیل گروهای بسیج مردمی بود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه با اشاره به نقش مؤثر گروه‌های جهادی در محرومیت‌زدایی، گفت: گروه‌های جهادی همانگونه که از نام آن مشخص است یعنی جهاد، جهاد در راه خدا و این گروها در مناطق محروم ما نقش بسزایی دارند.

وی با بیان اینکه افراد حاضر در گروه‌های جهادی با هدف رضایت خداوند و محرومیت زدایی خدمت می کنند، تصریح کرد: برخی از افراد حاضر در گروه‌های جهادی از دیگر استان‌ها و شهرها همراه خانواده خود آمده اند تا گره‌ای از مشکلات مردم محروم ما باز کنند.

سرهنگ قبادی بصیر با بیان اینکه خدمت در گروه‌های جهادی اقدامی بسیار ارزشمند است، افزود: یکی از وظایف مهم گروه‌های جهادی ، شناسایی کمبود ها در مناطق محروم مورد هدف و شناسایی محل‌های تأمین منابع است که مدیران گروهای جهادی باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

وی عنوان کرد: گروه‌های جهادی نباید تمرکز خود را برروی کار عمرانی قرار دهند بلکه در کار عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت فعالیت کنند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به فعالیت های بسیج سازندگی در زمینه کار آفرینی گفت: در دهکده اقتصادی مقاومتی در زمینه های کشاورزی صنعتی وسایر زمینه‌ها جوانانی در حال فعالیت و تولید هستند که می‌توان این فعالیت ها را در کشور بی‌نظیر دانست و ما آماده هستیم هر جوانی که تمایل به کار در این دهکده دارد، زمینه فعالیت او را از جمله آموزش و پرداخت وام فراهم کنیم.

وی مبالغ وام در پروژه‌های خرد را مبلغ ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد و گفت:طبق تفاهم نامه‌ای که با استانداری به امضا رسیده است اگر جوانی طرح کلان و توجیهی داشته باشد از محل صندوق منابع توسعه روستایی استفاده شود که این وام‌ها کم بهره و در مناطق زلزله‌زده بدون بهره است که البته تخصص شخص در این زمینه نیز مطرح است.

سرهنگ قبادی بصیر از حضور خواهران در گروه‌های جهادی نیز تقدیر کرد و گفت : خواهران ما همچون برادران در گروه‌های جهادی حضوری مستمر دارند که قابل تقدیر است و البته تأکید ما این بوده که حضور خواهران در این گروها برای انجام کارهای فرهنگی، مشاوره و سلامت باشد و در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی نیز تفاوتی بین خواهران و برادران وجود ندارد.

وی با اشاره به خدمات بسیج جامعه پزشکی در زمینه درمان هم تصریح کرد: اعتبارات خوبی در این زمینه در نظر گرفته شده است و پرهزینه ترین اردوهای جهادی ما اردوهای سلامت در بحث تأمین دارو است که در همین زلزله اخیر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای تهیه دارو کمک کرده‌ایم.