کشف آثار دوره ساسانی در تپه کهریز نوش آباد آران و بیدگل

مجید نوری در گفت و گو با خبرنگار مهر در آران و بیدگل اظهار داشت: در این کاوش بقایان آثار آتشدانی مربوط به دوره ساسانی کشف شده که دارای گچ بری های اصیل ایرانی و نقش و نگارهای زیبا است.

وی افزود: وجود این آتشدان در دشت کویر نوش آباد آران و بیدگل و در جوار محوطه باستانی ویگل نشان دهنده وجود آثار ارزشمند عهد ساسانی در منطقه آران و بیدگل است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل تاکید کرد: با توجه به کشف این اثر ارزشمند و وجود سفالینه های در حوالی کهریز تلاش برای آغاز طرح مطالعاتی کاوش های بعدی در دستور کار قرار گرفته است.

نوری اضافه کرد: کهریز به معنای تپه ای کوچک در دشت کویر است.

گفتنی است شهرستان کویری و کهن آران و بیدگل دارای حدود ۱۴۰ اثر تاریخی و معنوی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور است و از این نظر در جایگاه دوم شهرستان های استان اصفهان قرار دارد.