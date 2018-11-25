پری اشتری، مترجم این کتاب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراد اوزیاشار، نویسنده معاصر ترکیه‌ای است که در سال ۱۹۷۹ در دیاربکر به دنیا آمد. او نویسنده‌ای تازه‌کار و از کردهای ترکیه است و تاکنون دو مجموعه داستان از او منتشر شده که هر دو آنها در سطح جهان معروف شده است. او هم‌اکنون به حرفه معلمی اشتغال دارد.

وی افزود: «قهقهه زرد» دومین مجموعه داستان منتشر شده اوزیاشار در ترکیه است که در سال ۲۰۱۶ برنده جایزه ادبی بالکان شد. این مجموعه تاکنون به زبان‌های انگلیسی، چک و کردی نیز ترجمه و منتشر شده است. ترجمه فرانسه این اثر نیز به تازگی و همزمان با ترجمه فارسی آن منتشر شده است.

اشتری ادامه داد: «قهقهه زرد» شامل ۱۰ داستان است که درونمایه‌های اجتماعی و سیاسی دارند. این داستان‌ها تم روانشناسانه‌ایی نیز دارند. به اعتقاد نویسنده اتفاقات مهم دوران کودکی در بزرگسالی شخصیت‌های انسانی نیز تاثیر می‌گذارند و این فلسفه زندگی است. چنین نگاهی هم در داستان‌ها به چشم می‌خورد.

این مترجم در ادامه درباره سختی ترجمه این کتاب نیز گفت: فرهنگ و آداب کردهای ترکیه نیز در این داستان‌ها پررنگ است و در برخی مواقع این نشانه‌ها و رمزهای این فرهنگ آنقدر بومی می‌شود که من مترجم از درک آن در می‌ماندم و به همین دلیل ناچار شدم با خود او درباره این مشخصه‌های فرهنگی صحبت کنم تا بتوانم ترجمه دقیقی از آن ارائه بدهم. در مواردی هم ناچار شدم برخی نشانه‌ها و آیین‌های فرهنگی کردهای ترکیه را در پاورقی‌های کتاب توضیح دهم تا مخاطب به درک درستی از جریان قصه‌ها دست پیدا کند.

اشتری در پایان گفت: نخستین مجموعه داستان اوزیاشار «آیینه زدگی» نام داشت. من این مجموعه را نیز ترجمه کردم که به زودی از سوی نشر آنیما در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

مجموعه داستان «قهقهه زرد» نوشته مراد اوزیاشار با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۱۱۴ صفحه و بهای ۱۵ هزار تومان از سوی نشر آنیما در دسترس علاقه مندان به ادبیات معاصر ترکیه قرار گرفته است.

پری اشتری مترجم تخصصی ترکی استانبولی است. با ترجمه او پیشتر رمان «بی قراری: ملک‌ناز دختر ایزدی» نوشته زولفو لیوانلی نیز توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.