پنج کتاب جدید در حوزه تاریخ و سیاست منتشر شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط‌عمومی نشر نیماژ، یکی از این پنج کتاب «پاپشاه، تبعید پایِس نهم و ظهور اروپای نوین» نوشته دیوید ایزریئل کرتزر و با ترجمه علیرضا عامری است که سال ۲۰۱۸ نوشته شده است. داستان این کتاب، حکایتگر تغییر ماهیت معنوی‌ترین کانون مسیحیت جهان، یعنی واتیکان بعد از به تخت رسیدن یک پاپ در قرن نوزدهم و کاربست فایده‌گرایانه‌ی انواع تقیه‌های سیاسی‌اقتصادی در بزنگاه عافیت‌طلبی و ترسیم تأثیرپذیری رهبر کاتولیک‌های جهان از اطرافیان فاسد و دروغ‌پرداز است. نقص تراژیک قهرمان قصه یعنی پاپ، که ازقضا منجی بشریت است، در این روایتْ خود به‌بهای خون هزاران تن تمام می‌شود، گرچه اگر آن خفقان و سرکوب نبود شاید اروپای مدرن ظهور نمی‌کرد.

کتاب «پاپشاه، تبعید پایِس نهم و ظهور اروپای نوین» در ۵۰۴ صفحه و قیمت ۹۸,۰۰۰ تومان در دسترس عموم علاقه‌مندان کتاب قرار گرفته است.

کتاب دیگر این مجموعه «تاریخ تفکر سیاسی چین» نوشته یونگمین کیم و با ترجمه علی ربیع است. با توجه به اهمیت روزافزون چین در دنیای جهانی‌شده ما، وسوسه جست‌وجوی جوهر تفکر سیاسی چین، که احتمالاً زیربنای سیاست چین است، در ما ایجاد می‌شود. هیچ مجموعه‌ای از ویژگی‌های اصلی وجود ندارد که در سیر تطور تاریخی تفکر سیاسی چین، آن‌طور که باید و شاید، معتبر باشد. بنابراین، «تاریخ تفکر سیاسی چین» کوششی است برای نشان دادن تنوع پویای تفکر سیاسی چین.

کتاب «تاریخ تفکر سیاسی چین» در ۳۷۶ صفحه و قیمت ۷۵,۰۰۰ تومان در دسترس عموم علاقه‌مندان کتاب قرار گرفته است.

اما کتاب بعدی «ویلا اِربِل: جنگ جهانی دوم، فرار و خانه‌ای در فرانسه» نوشته رزماری سالیوان و با ترجمه مریم الماسی است. این کتاب روایتی واقعی از جنگ جهانی دوم است که نشان می‌دهد چطور کمیته نجات اضطراری به برخی از مهم‌ترین روشنفکران و هنرمندان اروپا کمک کرد تا از نازی‌ها بگریزند. میان آشوب فرانسه زمانِ جنگ، ویلا اربل به پناهگاهی تبدیل شد. نهایتاً، همه ساکنان این خانه و همچنین دو هزار نفر دیگر به خاطر مداخله شجاعانه فرای و کمیته‌اش نجات یافتند.

کتاب «ویلا اِربِل: جنگ جهانی دوم، فرار و خانه‌ای در فرانسه» در ۵۵۶ صفحه و قیمت ۱۱۵,۰۰۰ تومان در دسترس عموم علاقه‌مندان کتاب قرار گرفته است.

چهارمین کتاب این مجموعه «۴۸ قانون قدرت» نوشته روبرت گرین و با ترجمه کیانوش امیری است. این ۴۸ قانون ماحصل خرد جمعی، بر اساس نوشته‌های استراتژیست‌های برجسته (سون تزو، کلاوزِویتس)، دولت‌مردان (بیسمارک، تالیران)، درباریان (کاستیلیونه، گراسیان)، اغواگران (نینون دو لونکلو، کازانوا) و کلاهبرداران (جوزف ویل) در طول تاریخ است.

کتاب «۴۸ قانون قدرت» در ۷۲۰ صفحه و قیمت ۱۴۰,۰۰۰ تومان در دسترس عموم علاقه‌مندان کتاب قرار گرفته است.

«قانون اساسی آمریکا چقدر دموکراتیک است» نوشته رابرت آ دال و با ترجمه داود سپاهی یکی دیگر از عناوین جدید نشر نیماژ است. بحث اصلی کتاب این است که چرا امروز باید مقید به سندی باشیم که بیش از دو سده پیش گروهی ۵۵ نفره انسان فانی تهیه کردند، در واقع به امضای ۳۹ نفر رسیده، که شماری قابل توجه از ایشان برده‌دار بودند و فقط در ۱۳ ایالت با آرای تعدادی کمتر از دو هزار مرد تایید شده، که از مرگ همه آنها خیلی گذشته و دیگر فراموش شده‌اند؟

کتاب «قانون اساسی آمریکا چقدر دموکراتیک است» ۱۴۴ صفحه دارد و با قیمت پشت جلد ۳۰,۰۰۰ تومان در دسترس عموم علاقه‌مندان کتاب قرار گرفته است.