به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، «علی خدایی» با حکم مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان نخستین مدیرکل راه آهن شمال (۲) در گیلان منصوب شد.

در حکم سعید محمدزاده خطاب به علی خدایی مدیرکل راه آهن شمال(۲) آمده است:

با اتکال به خداوند متعال، نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیرکل راه آهن شمال(۲) تعیین و منصوب می شوید.

در بخش دیگری از این ابلاغ آمده است: اهتمام در اقدام و عمل بر مبنای اقتصاد مقاومتی، توسعه نیروی انسانی و تلاش در ارتقاء شان و منزلت مردم و همکاران در راه آهن، اعمال نظارت های لازم در راستای ارتقاء سطح ایمنی و ارائه خدمات به مشتریان، ایجاد بستر مناسب برای به خدمت گرفتن توان کامل حمل و نقل ریلی بخش خصوصی با نگرش به دستیابی به اهداف تعیین شده، اعمال نظارت بر اجرای مشخصات فنی، استانداردها و معیارهای کنترل کیفیت در همه زمینه‌ها، تلاش در جهت پیشرفت فیزیکی پروژه ها متناسب با برنامه های ارائه شده، نظارت بر اجرای قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه از اهم وظایفی است که انتظار دارم به آن اهتمام ورزید.

گفتنی است مدیرکلی راه آهن شمالغرب کشور، سرپرستی راه آهن شمال شرق و معاونت مدیرکلی راه آهن تهران از جمله سوابق علی خدایی است.