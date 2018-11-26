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۵ آذر ۱۳۹۷، ۹:۱۴

سرپرست فرمانداری کنارک خبر داد:

تحصیل ۲۱۰ دانش آموز در یک مدرسه دو کلاسه در جنوب سیستان وبلوچستان

تحصیل ۲۱۰ دانش آموز در یک مدرسه دو کلاسه در جنوب سیستان وبلوچستان

کنارک - سرپرست فرمانداری کنارک گفت: تحصیل ۲۱۰ نفر دانش آموز در یک مدرسه دو کلاسه در روستای «همت آباد» بخش «زرآباد» یک مشکل بزرگ آموزشی در این منطقه است.

ابابکر بلوچ در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با وجود کمبودها و کاستی های آموزشی در روستای «همت آباد» بخش «زرآباد» شهرستان کنارک همه ساله شاهد ورود چندین دانشجو از این روستا به دانشگاه فرهنگیان هستیم.

وی ادامه داد: در شورای برنامه ریزی یک باب مدرسه ۶ کلاسه برای روستای «همت آباد» متناسب با جمعیت این روستا تصویب شده که امیدواریم هر چه سریعتر بودجه آن تخصیص و شاهد کلنگ زنی آن باشیم.

سرپرست فرمانداری کنارک تصریح کرد: بایستی با همفکری و ارائه راهکارهای مختلف افراد خیر و شهروندان را به سمت مشارکت در ساخت مدارس در مناطقی که مشکل آموزشی دارند، سوق داد.

کد مطلب 4467980

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