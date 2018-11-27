تقابل پلنگ و روستاییان در بشاگرد/مناطق حفاظت شده حصارکشی شود

خبرگزاری مهر - گروه استانها، حبیب عید زاده: پلنگ ایرانی وخرس سیاه آسیایی دو حیوان نادری هستند که مورد توجه محیط زیست قرار دارند تا با فراهم کردن زیستگاه امن ،این حیوانات نادر را حفظ کنند.

این دو گونه حیوان نادر در کوههای بشاگرد دارای زیستگاه هستند که محیط زیست نیز علاوه بر بیمه کردن آنها برای وارد کردن هرگونه خسارات احتمالی به مردم بتواند خسارت وارد شده را جبران کند.

اما پلنگ کوههای بشاگرد بیش از دوسال است که از زیستگاه تعیین شده به سمت روستاها نزدیک شده اند و خسارات زیادی را به روستائیان وارد کرده است.

امنیت دامهای روستائیان با خطر مواجه شده است

حسین چملی نژاد دهیاری روستای رینن بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: متاسفانه حدود دوسال است که در روستاهای بشاگرد خبر حمله پلنگ به دامهای روستائیان به گوش می رسد و تاکنون خسارات زیادی را به مردم تحمیل کرده است.

چملی نژاد عنوان کرد: این دامها سرمایه های مردم و روستائیان است که در این شرایط بد اقتصادی می تواند گره گشای تامین معیشت روستائیان باشد.

دهیار روستای رینن با اشاره به اینکه در این روستا بیش از ۱۰ راس گوسفند تا کنون توسط پلنگ شکار و از بین رفته است گفت: امنیت دامهای روستائیان با خطر مواجه شده است و مردم از این وضعیت ناراضی و ناراحت هستند.

وی با اشاره به حادثه یکشنبه شب حمله دو قلاده پلنگ به گله گوسفندان بیان داشت: این پلنگ ها عصر امروز از ۲ کیلومتری اطراف روستا وارد گله گوسفندان شده بودند.

وی بیان اینکه پلنگ ها به هیچ یک از اهالی روستا آسیب نرساندند، افزود: در گذشته نیز به دلیل خشکسالی و کمبود طعمه (خوک) برای پلنگ ها شاهد حمله این حیوان ها به گله گوسفندان در این منطقه بوده ایم.

چملی زاده خاطر نشان کرد: از مرداد ماه امسال تاکنون بیش از ۴۰ رأس گوسفند در روستای رینن بزرگ بشاگرد بر اثر حمله پلنگها تلف شده اند.

محیط زیست برای جبران خسارت دامدارن اقدام کند

جواد اکبر زاده رئیس شورای بخش گوهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شکار دامهای روستائیان در بشاگرد توسط پلنگ به معضلی در منطقه تبدیل شده است که مردم و مسئولان را نیز دوا سردر گمی کرده است.

اکبرزاده با اشاره به اینکه محیط زیست باید هرچه سریعتر برای جلوگیری از خطرات بیشتر فکری برای این حیوان درنده کند گفت: سال گذشته این حیوان یکی از روستانشینان در روستای دستگرد در گاز را مجروح کرد که سبب ناراحتی بسیاری از مردم در بخش شد.

رئیس شورای بخش گوهران گفت: محیط زیست هرچه سریعتر برای جبران خسارات وارد شده به مردم و دامداران اقدام ، و برای این حیوان زیستگاه مناسبی فراهم کند.

پلنگ اقتصاد مردم و روستائیان بشاگرد را از بین برده است

یوسف حسینی بخشدار بخش گوهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: محافظت از این حیوان در حال منقرض باید به گونه ای باشد که علاوه بر معین کردن زیستگاه حصارکشی شده مانع ورود این حیوان به روستاها شود.

حسینی بیان داشت: این حیوان چون محافظت شده سازمان محیط زیست است باید این دستگاه در محدوده خاص وبا حفظ حریم برای نگهداری آن اقدام کند تا روستاییان را بیش از این متضرر نکند.

بخشدار گوهران عنوان کرد: در طول دوسال گذشته این حیوان در بیش از ده روستا به دامهای مردم خسارت وارد کرده و برای آنها پرونده سازی شده است.

حسینی گفت: این گوسفندان ودامهای اقتصاد روستائیان است که پلنگ با از بین بردن آنها اقتصاد روستائیان را نابود می کند.

پرونده دامداران خسارت دیده روی میز محیط زیست

بخشدار گوهران با بیان اینکه در هر روستایی که گزارشی از حمله پلنگ به دامها اعلام شده برای آنها پرونده سازی شده است گفت: پرونده خسارت بسیاری از این روستائیان و دامداران روی میز محیط زیست است اما تاکنون خسارتی به آنها پرداخت نشده است.

حسینی بیان داشت: سال گذشته شهروند یکی از روستاها مورد حمله پلنگ قرارگرفت و مجروح شد که پس از بررسی ها از جوامع محلی و نیروی انتطامی وپروند سازی جهت جبران خسارت این موضوع را نیز به استانداری و محیط زیست گزارش داده شد که کارشناس محیط زیست آن را تائید نکرد.

بخشدار گوهران بشاگرد گفت:مردم و روستائیان بارها از بخشداری خواسته اند که اگر محیط زیست در پرداخت خسارت و فراهم کردن زیستگاه امن برای این حیوان تعلل کند این حیوان را نابود خواهند کرد که با خویشتنداری با آنها مانع نابودی پلنگ شده ایم.

حسینی گفت: این بخشداری دیگر در پرداخت خسارت مردم به آنها هیچ تعهدی نمی تواند به روستائیان تضمین کند که در صورت پرداخت نکردن خسارات و فراهم نکردن زیستگاه امن برای پلنگ در کوههای بشاگرد نابودی این حیوان دور از انتظار نخواهد بود.

شرکت بیمه خسارات وارد شده به دامداران را پرداخت می کند

ایمان طیبی فر مسئول اداره طبیعی اداره کل محیط زیست هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره خسارات وارد شده توسط پلنگ به دامداران و روستائیان در شهرستان بشاگرد گفت: این پلنگ در حال حاضر بیمه است و خسارات روستائیان توسط این شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.

طیبی فر بیان داشت: مردم و دامدارانی که دام و گوسفند آنها توسط پلنگ از بین رفته است با مراجعه به اداره محیط زیست برای آنها تشکیل پرونده داده می شود تا بتوان خسارات وارد شده به آنها را از طریق شرکت بیمه پرداخت کرد.

مسئول اداره طبیعی اداره کل محیط زیست هرمزگان عنوان کرد: این دامها تنها سرمایه های روستائیان محسوب می شود که با از بین رفتن آنها اقتصاد خانواده ها با مشکل مواجه می شود.

طیبی فر گفت: خشکسالی وشکارچیان غیر مجاز با از بین بردن غذای این حیوان در زیستگاه خود سبب شده اند تا این حیوان وارد حریم روستاها شود وبه دامهای روستائیان حمله کند.

وی با اشاره به اینکه در حال جمع آوری میزان خسارات وارد شده به دامداران و روستائیان در بشاگرد هستیم تصریح کرد: روستائیان خسارت دیده با تشکیل پرونده و همکاری با محیط زیست برای تکمیل اطلاعات و میزان خسارات داشته باشند تا بتوان پرداختی خسارات آنها در اسرع وقت از شرکت بیمه مطالبه کنیم.

طیبی فر بیان داشت: این حیوان یک سرمایه برای حیاط وحش و محیط زیست محسوب می شود ومردم و روستائیان در حفاظت از آن نهایت همکاری را با محیط زیست داشته باشند.