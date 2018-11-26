سومین همایش محمد(ص) سفیر آشتی در تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، سومین همایش «محمد(ص)؛ سفیر آشتی» با حضور شمار زیادی از شهروندان شیعه و سنّی‌ به مناسبت ولادت پیامبر اکرم اسلام و هفته وحدت در تالار ایوان شمس تهران برگزار شد.

لقمان ستوده دبیر همایش، ضمن عرض خیر مقدم حضور مهمانان به با ذکر رویدادی واقعی، به اهمیت اخلاق نبوی- اسلامی در جذب قلوب دیگران اشاره نمود.

در این همایش که به همّت‌ دارالقرآن مصطفی از سمن‌های وابسته به جماعت دعوت و اصلاح برگزار شد، علاوه بر دکتر عبدالرحمن پیرانی دبیرکل جماعت و تنی چند از اعضای شورای مرکزی جماعت دعوت و اصلاح، ده‌ها عالم و شخصیت‌ دینی و فرهنگی و ائمه‌ی جماعت اهل سنت تهران، محمود صادقی، مصطفی کواکبیان و پروانه مافی نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و ولی‌الله شجاع‌پوریان معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران نیز حضور داشتند.

سخنرانان اصلی همایش، حجةالاسلام محمد سروش محلّاتی فقیه و پژوهشگر امور دینی و شیخ صالح انصاری از علمای برجسته‌ی اهل سنّت جنوب و مدیر مدرسه‌ی علوم دینی اوز، در سخانشان با استناد به آیاتی از کلام‌الله مجید به فلسفه‌ی نبوت پیامبر خاتم که ایجاد انس و الفت و ریشه‌کن نمودن عداوت و دشمنی بود، پرداختند. دوری از تفرقه و اختلاف تضاد، اعتصام به حبل‌الله به‌صورت جمعی و ذکر نعمت اخوت ایمانی از نکات کلیدی‌ای بود که هر دو سخنران اصلی بر آن انگشت تأیید نهادند.

دیگر سخنران همایش، دکتر محمود صادقی نماینده‌ی مردم تهران در سخنان کوتاهی، نماینده‌ را طبق قانون اساسی، وکیل یکایک مردم ایران دانست و با استناد به اصولی از قانون اساسی به عنوان میثاق ملّی، احترام به حقوق مسلمانان اعمّ از شیعه و سنی و اقلیت‌های دینی مصرّح در قانون اساسی اعم از هموطنان زرتشتی، مسیحی و کلیمی و پیروان سایر ادیان را وظیفه‌ی دولت و حاکمیت دانست.

ولی‌الله شجاع پوریان معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران نیز در سخنانی از هم‌کنشی و مشارکت همه‌ی هویت‌های قومی و مذهبی استقبال کرد و گفت: سیاست ما در معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری بر این است که زمینه‌ی مشارکت فرهنگی و اجتماعی هویت‌های مذهبی و قومی را در تهران نه فقط در ایام میلاد پیامبر ـ صلی‌الله علیه وآله وسلّم ـ بلکه در همه‌ی روزهای سال، فراهم کنیم.

دکتر مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردمسالاری و نماینده‌ی مجلس نیز به ایرا د سخن پرداخت و با استناد به روایتی نبوی اصلاح ذات‌البین و ایجاد انس و الفت را از نماز و صدقه برتر دانست و به سخنی از حضرت علی رضی الله عنه اشاره کرد که مردم در ایمان یا در انسانیت برادر مؤمن‌اند. وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌هایی که از سوی وی انجام شده و می‌شود، شهروندان اهل سنت تهران بتوانند طبق قانون، شعائر عبادی خویش ازجمله نماز را مطابق فقه و مذهب خاصّ خویش به‌جای آورند.

همچنین همایش با تلاوت آیاتی از قرآن مجید توسط قاری بین‌المللی، سید عباس حسینی، آغاز شد. صدیق قطبی نویسنده و شاعر، اجرای برنامه را بر عهده داشت.

گروه‌های موسیقی «آیین» از خنج استان فارس و «ثناگویان» از تالش با هنرنمایی فواد ناصری و فرهاد قائدی با تشویق حضار روبرو شدند.

گفتنی است این همایش، برای سومین سال پیاپی با حضور چشمگیر شهروندان تهرانی اهل‌سنّت در پایتخت برگزار می‌شود.