ابهت استکبار جهانی با تکیه بر فرهنگ بسیجی شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدنظر عظیمی صبح امروز دوشنبه در اجتماع عظیم بسیجیان که در سالن امام خمینی(ره) برگزار شد ضمن تبریک میلاد پیامبر رحمت و صلاله پاک آن حضرت هفته وحدت و بسیج را گرامیداشت و اظهار داشت: آنچه باید در این مناسبت ها یادآوری شود پایمردی، ایستادگی، بصیرت و فداکاری ملت قهرمان در قالب بسیج و فرهنگ بسیجی در مقابله با استکبار جهانی است.

وی افزود: امام خمینی(ره) با نگاه الهی و جهان بینی توحیدی بسیج را برای مقابله با توطئه‌های دشمن ناجوانمرد بنیان گذاشت و تا به امروز در همه عرصه ها شاهد موفقیت های این نهاد بوده و هستیم.

فرمانده قرارگاه نجف اشرف در غرب کشور گفت: دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز با توطئه های مختلف قصد براندازی انقلاب را داشت و به طور یقین اگر سازوکار بسیج و پایداری و بصیرت ملت قهرمان نبود یکی از آن توطئه ها برای براندازی کفایت نی کرد.

وی توطئه های قومی و قبیله ای، کودتاها و جنگ تحمیلی را از جمله اقدامات شوم دشمن برای سقوط نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و بیان داشت: اما با حضور آگاهانه مبتنی بر باورهای دینی بسیجیان هما توطئه ها یکی پس از دیگری خنثی و پوزه دشمن به خاک مالیده شد

سردار عظیمی ادامه داد: امروز کشور ما پرچمدار مقابله با کفر و استکبار در تمام دنیا است و همه کشورهای اسلامی از فداکاری و پایمردی بسیجیان الگو می گیرند.

وی یادآور شد: امروز ابهت استکبار جهانی به دست پر اقتدار بسیج و با تکیه بر فرهنگ بسیجی شکسته شد.

فرمانده قرارگاه نجف اشرف در غرب کشور خاطر نشان کرد: کسانی که در گذشته و حتی در کشورهای دیگر با سفرا نظام را عوض می کردند سالهاست در مقابل کشور ما متوقف شدند و برنامه ها و اقدامات جنایتکارانه آنها ناموفق بوده است و چیزی جز فرهنگ بسیجی و از خودگذشتگی ملت ما این پیروزی ها را رقم نزد.



وی تصریح کرد: امروز مفتخریم که نظام جمهوری اسلامی با افتخار و اقتدار ۴۰ سالگی انقلاب را با همه ناجوانمردی ها و توطئه هایی که علیه کشور ما بوده، جشن می گیرد.

سردار عظیمی ابراز داشت: مقابله با استکبار کار ساده ای نیست با اینکه آمریکا و اسرائیل برای مقابله با ایران همه امکانات را به کار گرفته اما ملت ما بر مبنای باورهای دینی معتقدند کسی که در مسیر صراط مستقیم حرکت کند در مقابل دشمن می تواتد ایستادگی کند.

فرمانده قرارگاه نجف اشرف در غرب کشور اظهار داشت: دشمنان انقلاب جریانات تکفیری را بنیانگذاری و پشتیبانی کردند و همه این اقدامات برای شکست دادن انقلاب و نفوذ معنوی انقلاب بود اما دیدیم به چه سرنوشتی گرفتار شدند.

وی افزود: هیچ کس نمی توانست پیش بینی کند که کشورهای عراق و سوریه امکان نقابله با گروهک ها را دارد و تنها نظامی که بر اساس اعتقادات و باورهای دینی رهبرانه این نظام بنای ماندن این کشورها را گذاشت جمهوری اسلامی ایران بود.

سردار عظیمی خاطر نشان کرد: دشمن در عرصه های مختلف به دنبال انتقام گیری از ملت ما هستند چون همین ملت ابهت پوشالی آمریکایی ها و استکبار را در هم شکسته است.

فرمانده قرارگاه نجف اشرف در غرب کشور از تحریم های ناجوانمردانه علیه کشور سخن گفت و افزود: همچنان که در گذشته نیز ثابت کردیم ملت ما در مقابل این تحریم نیز پیروز میدان خواهند بود و این جنگ روانی دشمن را نیز شکست می دهند.