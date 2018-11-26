ترامپ: نفت عراق را به آمریکا بدهید!

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری «آکسیوس» به‌نقل از منابع آگاه می‌گوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر ۲ بار از «حیدر العبادی» نخست‌ وزیر سابق عراق خواسته تا هزینه‌های جنگی آمریکا در این کشور را با واگذاری نفت عراق جبران کند!

ظاهراً ترامپ نهایتاً از این مطالبه صرفنظر کرده حال آنکه مسئله تاکنون رسانه‌ای نشده بود.

نخستین بار، ترامپ در مارس سال گذشته (۲۰۱۷) در دیداری که با حیدر العبادی در کاخ سفید داشت، این درخواست را مطرح کرد.

به گفته یک منبع آگاه، این دیدار به روال معمول جریان داشت، حال آنکه ناگهان، در پایان جلسه؛ ترامپ درحالی که پوزخندی به لب داشت، خطاب به میهمان خود پرسید: خوب حالا با نفت (عراق) چه کنیم؟

این درحالی است که ترامپ در دوره کارزار ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ نیز، بارها از بابت هزینه‌های آمریکا در جنگ عراق، شکایت کرده بود.

العبادی در پاسخ به پرسش ترامپ، می‌گوید: منظورتان چیست؟ ما همین حالا هم با بسیاری از شرکت‌های آمریکایی همکاری نزدیک داریم و بسیاری از شرکت‌های آمریکایی در حوزه انرژی در کشور ما منافعی دارند.

ترامپ هم در مقابل، با انگشتانش روی میز زد انگار که بخواهد بگوید: باید در این باره از دیگران سوال کنم.

وی بار دیگر، طی تماسی تلفنی در سپتامبر ۲۰۱۷، این درخواست را با العبادی مطرح کرد.

بعد از این تماس، بحثی میان «هربرت مک مستر» مشاور امنیت ملی کاخ سفید و ترامپ درگرفت.

ظاهراً مک مستر به ترامپ می‌گوید: ما نمی‌توانیم چنین کاری کنیم و شما هم نباید حرفی از این موضوع به میان بیاورید. این برای اعتبار آمریکا بد است و همه از جمله متحدانمان را می‌ترساند. با این کار، اعتبار خودتان را هم خدشه‌دار می‌کنید.

ترامپ مجددا در سال ۲۰۱۷، این ایده را در جلسه شورای امنیت ملی، با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در میان گذاشت.

اما ماتیس هم نظر مک مستر را داشت و در پاسخ به نشانه اعتراض گفت: این کار عملی نیست. چنین کاری نقض قوانین بین‌الملل است و موجب بی‌اعتمادی متحدان منطقه‌ای می‌شود. این کار به دشمنانمان خوراک رسانه‌ای داده و به آنها اجازه می‌دهد که ما را به دزدی متهم کنند.