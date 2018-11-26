پردیس فاقد پیوست های فرهنگی بهداشتی و آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، فریده اولاد قباد صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری پردیس که با حضور پروانه مافی ، نماینده مردم پردیس، تهران،ری، اسلامشهر و شمیرانات مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و روسای ادارات این شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد طی سخنانی با اشاره به هفته وحدت و ایجاد و حفظ انسجام و همبستگی ملی میان مردم و مسئولان اظهار داشت: یکی از موارد مهم در مشکلات پردیس مسکن مهر پردیس است که باید در خصوص آن تمهیدات و چاره اندیشی صورت بگیرد.

اولاد قباد در ادامه با اشاره به اینکه در آینده ای نه چندان دور سیل جمعیتی زیادی برای اسکان به این شهرستان عزیمت می کنند گفت: این شهرستان فاقد پیوست های اموزشی، فرهنگی و بهداشتی است و در خواست هایی در این موارد از مسئولین و مردم داریم که همگی مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی در خصوص مکاتباتی که در مورد این درخواست ها صورت گرفته است افزود: مکاتباتی با معاون رییس جمهور صورت داده ایم و پیگیر حل همه این موارد هستیم که با امید به خدا و یاری همه دستگاه ها به ثمر خواهد رسید.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از مهم ترین معضلات این شهرستان را اموزش و پرورش پردیس دانست و بیان داشت: برای تجهیزات و امکانات مدارس پردیس با اداره نوسازی مذاکراتی را صورت داده ایم.

عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه با بیان اینکه باید شهدا الگوی تمام قد وحدت برای همه مردم و مسئولین باشند گفت: اگر عکس شهدا را می بینیم نباید عکس انان عمل کنیم و دیدیم که رزمندگان دلاور ما در زمان ۸ سال دفاع مقدس با حداقل امکانات در جنگ نابرابر با کشورهای قدرتمند استادگی کردند و یک وجب خاک را از دست ندادیم که نشان از وحدت و اتحاد ملی ما بوده است و در حال حاضر نیز که کشوری مثل آمریکا به تعهدات بین المللی خود پایبند نبوده و مذاکرات را بی نتیجه گذاشته و برجام را پاره کرده و کشور و مردم را در جنگ ظالمانه اقتصادی قرار داده گرفتیم اکنون نیز باید با وحدت و همراهی و همدلی ایستادگی کنیم و وصیت نامه شهدا را در مدارس و دانشگاه ها برای وحدت و همکاری و همدلی بیشتر تدریس کنیم.