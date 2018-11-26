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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۶

در چارچوب تحقیقات ترور خاشقجی؛

پلیس ترکیه ویلای یکی از نزدیکان «بن سلمان» را تفتیش می کند

پلیس ترکیه ویلای یکی از نزدیکان «بن سلمان» را تفتیش می کند

پلیس ترکیه عملیات بازرسی ویلای یکی از نزدیکان ولیعهد عربستان در شمال غرب ترکیه را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیروهای پلیس ترکیه از امروز (دوشنبه) عملیات تفتیش و بازرسی از ویلای یک تاجر سعودی را در یکی از روستاهای ایالت «یالوا» واقع در شمال غرب ترکیه آغاز کرده است. این تحقیقات در خصوص پرونده ترور جمال خاشقجی صورت می گیرد.

بر اساس این گزارش، نیروهای پلیس ترکیه تدابیر امنیتی شدیدی را در اطراف این ویلای ۲ طبقه و باغ بزرگ آن اتخاذ کرده اند.

پلیس ترکیه در بازرسی از این ویلا از سگ های تربیت شده و پهپاد نیز استفاده می کند. گفته می شود این ویلا متعلق به یکی از تجار سعودی و دوست نزدیک محمد بن سلمان ولیعهد عربستان است.

پیشتر گفته شده بود که جسد خاشقجی با هدف نابود کردن آن در اختیار یکی از عناصر محلی قرار گرفته است.

کد مطلب 4468515

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