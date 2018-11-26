بارگیری ۸۰۰ چادر برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

داریوش کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر هیچ درخواست کمکی از جمعیت هلال احمر اصفهان برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه نداشتیم اما درحالت آماده باش قرار داریم.

وی بیان داشت: در همین راستا به منظور کمک به زلزله زدگان کرمانشاه در حال حاضر پنج تیم اسکان در شهرستان بوئین میاندشت استان اصفهان به حالت آماده باش قرار دارد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر اصفهان تاکید کرد: همچنین دو تیم آوار و دو تیم از سگ های جستجوی نجات به حالت آماده باش در پایگاه نوقان در بوئین و میاندشت حضور دارند.

وی با اظهار اینکه بنابر اعلام سازمان هلال احمر ایران بارگیری ۸۰۰ چادر انجام شده اما دستوری برای ارسال نداشتیم، گفت: در حال حاضر به غیر از چادر درخواست وسایل دیگر مانند پتو و اغذیه را نداشتیم.