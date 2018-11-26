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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۷

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر اصفهان خبر داد:

بارگیری ۸۰۰ چادر برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

بارگیری ۸۰۰ چادر برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

اصفهان- معاون امداد و نجات هلال احمر اصفهان گفت: بر اساس اعلام سازمان هلال احمر ایران،‌ اقدام به بارگیری ۸۰۰ چادر خواب برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه کردیم اما دستوری برای ارسال نداشتیم.

داریوش کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر هیچ درخواست کمکی از جمعیت هلال احمر اصفهان برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه نداشتیم اما درحالت آماده باش قرار داریم.

وی بیان داشت: در همین راستا به منظور کمک به زلزله زدگان کرمانشاه در حال حاضر  پنج تیم اسکان در شهرستان بوئین میاندشت استان اصفهان به حالت آماده باش قرار دارد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر اصفهان تاکید کرد: همچنین دو تیم آوار و دو تیم از سگ های جستجوی نجات به حالت آماده باش در پایگاه نوقان در بوئین و میاندشت حضور دارند.

وی با اظهار اینکه بنابر اعلام سازمان هلال احمر ایران بارگیری ۸۰۰ چادر  انجام شده اما دستوری برای ارسال نداشتیم، گفت: در حال حاضر به غیر از چادر درخواست وسایل  دیگر مانند پتو و اغذیه را نداشتیم.

کد مطلب 4468557

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